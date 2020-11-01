⚽ РПЛ. «Динамо» играет с «Тамбовом», ЦСКА победил в Волгограде и вышел в лидеры

Сегодня, в первый день ноября, 13-й тур чемпионата России продолжается четырьмя матчами. Сначала «Уфа» продлила безвыигрышную серию в РПЛ до 11 встреч.

Затем в Подмосковье начали матч «Химки» и «Зенит» (0:2), участник Лиги чемпионов. Другой представитель России в еврокубках ЦСКА встретился с «Ротором» (1:0).

Завершится тур матчем в Саранске, где «Тамбов» примет «Динамо».

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Тамбов – Динамо (Москва)

1 ноября, 19:00 мск

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Старфельт, 20; 2:0 – Деспотович, 22; 3:0 – Бакаев, 53; 3:1 – Панченко, 83.

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Анхель, 67; 2:0 – Исмаэл, 82.

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мамаев, 26.

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Сочи – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 14; 2:0 – Бурмистров, 40; 2:1 – Миранчук, 65.

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Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 27; 0:2 – Бикфалви, 39 (с пенальти); 1:2 – Андрич, 61.

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мостовой, 18; 0:2 – Ерохин, 78.

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Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Дзагоев, 41.

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