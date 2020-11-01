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    ⚽ РПЛ. «Динамо» играет с «Тамбовом», ЦСКА победил в Волгограде и вышел в лидеры

    Сегодня, в первый день ноября, 13-й тур чемпионата России продолжается четырьмя матчами. Сначала «Уфа» продлила безвыигрышную серию в РПЛ до 11 встреч.

    Затем в Подмосковье начали матч «Химки» и «Зенит» (0:2), участник Лиги чемпионов. Другой представитель России в еврокубках ЦСКА встретился с «Ротором» (1:0).

    Завершится тур матчем в Саранске, где «Тамбов» примет «Динамо».

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Тамбов – Динамо (Москва)

    1 ноября, 19:00 мск

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Старфельт, 20; 2:0 – Деспотович, 22; 3:0 – Бакаев, 53; 3:1 – Панченко, 83.

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Анхель, 67; 2:0 – Исмаэл, 82.

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мамаев, 26.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 14; 2:0 – Бурмистров, 40; 2:1 – Миранчук, 65.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 27; 0:2 – Бикфалви, 39 (с пенальти); 1:2 – Андрич, 61.

    Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мостовой, 18; 0:2 – Ерохин, 78.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ротор (Волгоград) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дзагоев, 41.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2020 19:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 1 ноября 2020, 23:35

      ЦСКА победил в Волгограде и вышел в калифы на наделю. С такой позорной игрой лидерами не становятся!

      0
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      Рейтинг: +8894

      GoLenaStop 1 ноября 2020, 20:53

      Нет слов! матч с Динамо - это ублюдочное судейство в пользу москвачских команд просто достало!

      1
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      Рейтинг: +140

      OlegMilleniumDaveBoiko198 > GoLenaStop 2 ноября 2020, 18:46

      Согласен, но Тетрашвили - полное животное.

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      Рейтинг: +67598

      portero 1 ноября 2020, 16:30

      ЦСКА должен выигрывать.
      впрочем и на победу в чемпионате самый явный кандидат....

      1
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      Рейтинг: +7013

      Красногорск_Фан 31 октября 2020, 13:46

      Ничего не предсказуемо. Черный день для ставочников

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