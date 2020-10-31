Foot Mercato: Неймар готов подписать с «ПСЖ» новый пятилетний контракт

Нападающий «ПСЖ» Неймар может остаться в нынешней команде на длительный срок.

По информации Foot Mercato, после выхода в финал Лиги чемпионов футболист изменил отношение к проекту парижского клуба.

Теперь бразилец не стремится покинуть «ПСЖ» и даже готов заключить новый контракт на пять лет.

Главное условие Неймара – сохранение зарплаты на текущем уровне. Сейчас он зарабатывает 36 миллионов евро за сезон. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.