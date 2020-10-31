Foot Mercato: Неймар готов подписать с «ПСЖ» новый пятилетний контракт

Нападающий «ПСЖ» Неймар может остаться в нынешней команде на длительный срок.
По информации Foot Mercato, после выхода в финал Лиги чемпионов футболист изменил отношение к проекту парижского клуба.
Теперь бразилец не стремится покинуть «ПСЖ» и даже готов заключить новый контракт на пять лет.
Главное условие Неймара – сохранение зарплаты на текущем уровне. Сейчас он зарабатывает 36 миллионов евро за сезон. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.
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