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    Foot Mercato: Неймар готов подписать с «ПСЖ» новый пятилетний контракт

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может остаться в нынешней команде на длительный срок.

    По информации Foot Mercato, после выхода в финал Лиги чемпионов футболист изменил отношение к проекту парижского клуба.

    Теперь бразилец не стремится покинуть «ПСЖ» и даже готов заключить новый контракт на пять лет.

    Главное условие Неймара – сохранение зарплаты на текущем уровне. Сейчас он зарабатывает 36 миллионов евро за сезон. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2022 года.

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    Источник: Foot Mercato

    Cайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2306

      Genz 7 минут назад

      Сейчас 36 миллионов,но это с учётом 220 миллионов выкупа у Барселоны
      Сложите..
      Сейчас 36 останется,но будет 220.
      Это разумная цена

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      Рейтинг: +11

      gossеt 39 минут назад

      Пpогнoзы футбольных матчей stavka-info.ru

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      Рейтинг: +10716

      Cules2013 1 час назад

      Вот пусть там и сидит, а шейхи платят ему его сверхраздутую з/п и терпят постоянные выходки и капризы. ПСЖ вышел в финал ЛЧ во многом по причине изменения регламента турнира из-за вируса и досрочного завершения Лиги 1. В этом сезоне таких подарков не будет.

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