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    Крыховяк – о летнем конфликте с Николичем: «Это неправда. Чистая спекуляция»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опроверг наличие разногласий с главным тренером команды Марко Николичем, о чем писал ранее Eurosport.

    У поляка спросили в инстаграме, правда ли, что летом у него был конфликт с руководством.

    «Нет, это неправда. Чистая спекуляция. Уважаю каждого, кто принадлежит семье «Локомотива», – ответил 30-летний футболист в комментариях.

    Ранее сообщалось, что Крыховяк открыто выражал недовольство тактическими нововведениями Николича, из-за чего даже отказался играть с «Зенитом» (0:0) в шестом туре РПЛ, а петербургский клуб, узнав о произошедшем, пытался подписать хавбека.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Гжегожа Крыховяка

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      gossеt 37 минут назад

      Пpoгнозы футбольных матчей stavka-info.ru

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      Рейтинг: +241

      Саладин 1 час назад

      А чего ждали?) что он скажет: "В команде всё было зашибись, я нашел своё место, команда развивалась, под руководством легенды клуба, потом пришёл лысый неизвестный мне чувак и начал ломать то что работало" так что ли?))) у человека контракт и он хочет играть, опровержение было ожидаемо...

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