Крыховяк – о летнем конфликте с Николичем: «Это неправда. Чистая спекуляция»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк опроверг наличие разногласий с главным тренером команды Марко Николичем, о чем писал ранее Eurosport.

У поляка спросили в инстаграме, правда ли, что летом у него был конфликт с руководством.

«Нет, это неправда. Чистая спекуляция. Уважаю каждого, кто принадлежит семье «Локомотива», – ответил 30-летний футболист в комментариях.

Ранее сообщалось, что Крыховяк открыто выражал недовольство тактическими нововведениями Николича, из-за чего даже отказался играть с «Зенитом» (0:0) в шестом туре РПЛ, а петербургский клуб, узнав о произошедшем, пытался подписать хавбека.