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    Eurosport: Крыховяк мог уйти в «Зенит» из-за конфликта с Николичем

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассматривал вариант с уходом из клуба.

    По информации Eurosport, поляк не мог найти общий язык с новым главным тренером команды Марко Николичем, который поменял его роль на поле, запретив заниматься импровизацией в атаке, что разрешалось при Юрие Семине.

    Крыховяк открыто выражал недовольство происходящим и даже отказался играть с «Зенитом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

    Ситуацией хотел воспользоваться «Зенит», но вступил в переговоры незадолго до закрытия трансферного окна, поэтому согласовать переход хавбека не удалось.

    В итоге Крыховяк договорился с тренером и клубом, что останется и отыграет на максимуме до зимней паузы, а затем стороны примут решение о продолжении сотрудничества.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3043

      solodealer 1 час назад

      После игры с Баварией так и хочется сказать: ЛУЧШЕ БЫ УШЁЛ...

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      Рейтинг: +8876

      paracetamol 1 час назад

      Нахр он нужен, стоячий!

      1
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      Рейтинг: -909

      Аденн 1 час назад

      позорный бЗенитец, это сборище питарков и тут свою поганую морду подсунуть хотел. Но получил по этой бомжацкой морде, так же как в последних трёх матчах. бу-га-га

      0
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      Рейтинг: +9772

      alarm 2 часа назад

      рылы позорные недавно тут визжали, что зенит постоянно покупает у конкурентов, с целью ослабить их. на резонный вопрос: "а кого зенит купил у конкурентов?" - принялись хрюкать про какие-то трансферы до нашей эры.

      кокорин, жирков, бухаров, новосельцев, шатов и т.д. даже дзюбу-2015 попытались приплести, хотя он свободным агентом пришёл, не хотел играть в дезеувском спартаке.

      что доставляет больше всего: ни один из этих игроков не пришёл в зенит от "конкурента", коими являются цска, локо, краснодар. но хряки позорные настолько убеждены в своей правоте, что им пофиг на это обстоятельство, равно как и на то, что в последние лет 10 зенит, наверное, только 1-2 игрока купил у конкурентов. дезеувам лишь бы истерично визжать о регулярном ослаблении конкурентов со стороны зенита.

      полный перечень дегенератских рыл, визжащих об ослаблении:
      Каратель, ziborock, vladimir-7
      (последний настолько упорот, что визжал про караваева, хотя зенит купил его у витесса)

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      Рейтинг: +1524

      LOKOfanatik19 > alarm 53 минуты назад

      Не, ну это позор Алараму.

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      Рейтинг: +896

      кто там 2 часа назад

      Бред. Локомотив лучше бзенита. И если бы он и ушёл то только в Европу. В бзенит переходят только сбитые лётчики за халявным баблом.

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