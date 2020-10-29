Eurosport: Крыховяк мог уйти в «Зенит» из-за конфликта с Николичем

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассматривал вариант с уходом из клуба.

По информации Eurosport, поляк не мог найти общий язык с новым главным тренером команды Марко Николичем, который поменял его роль на поле, запретив заниматься импровизацией в атаке, что разрешалось при Юрие Семине.

Крыховяк открыто выражал недовольство происходящим и даже отказался играть с «Зенитом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

Ситуацией хотел воспользоваться «Зенит», но вступил в переговоры незадолго до закрытия трансферного окна, поэтому согласовать переход хавбека не удалось.

В итоге Крыховяк договорился с тренером и клубом, что останется и отыграет на максимуме до зимней паузы, а затем стороны примут решение о продолжении сотрудничества.