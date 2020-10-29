Н’Жи вызвали в сборную Камеруна на игры Кубка африканских наций

Форвард «Динамо» Клинтон Н’Жи получил вызов в сборную Камеруна на ближайшие игры квалификации Кубка африканских наций.
12 и 16 ноября Камерун встретится со сборной Мозамбика, с которой делят первое место в своей группе.
Финальная стадия турнира пройдет в январе-феврале 2021 года в Камеруне. В ней примут участие 24 лучшие команды квалификационного раунда.
- Прошлым летом «Динамо» купило Н'Жи у «Марселя» за 6 миллионов евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Официальный сайт «Динамо»