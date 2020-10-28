Жоржиньо не реализовал пенальти в матче с «Краснодаром»

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». На 14-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти – попал в штангу.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- В случае ничьей «Краснодар» сохранит первую строчку в таблице.
- Это первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов для «Краснодара».
- «Челси» не проиграл в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.
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Источник: Бомбардир.ру