Жоржиньо не реализовал пенальти в матче с «Краснодаром»

Сафонов ужасно играет ему до Максименко как до луны. Оборона у быков дно Челси какие то корявые мячи забивает. Нападение у Краснодара сырое. С такой игрой бороться только за 3-е место в группе
В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». На 14-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти – попал в штангу.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
- В случае ничьей «Краснодар» сохранит первую строчку в таблице.
- Это первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов для «Краснодара».
- «Челси» не проиграл в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.
АААААА! Кайо привез пенальти, но Жоржиньо попал в штангу, а от нее отскочило в СафоноваПовезло, играем дальше:https://t.co/Uyw7rczKjS pic.twitter.com/u1FLPwQenT— Матч ТВ (@MatchTV) October 28, 2020