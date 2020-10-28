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    Жоржиньо не реализовал пенальти в матче с «Краснодаром»

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси». На 14-й минуте Жоржиньо не реализовал пенальти – попал в штангу.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.

    • В случае ничьей «Краснодар» сохранит первую строчку в таблице.
    • Это первый в истории домашний матч группового этапа Лиги чемпионов для «Краснодара».
    • «Челси» не проиграл в последних шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: -6

      aleks 265814 2 минуты назад

      Сафонов ужасно играет ему до Максименко как до луны. Оборона у быков дно Челси какие то корявые мячи забивает. Нападение у Краснодара сырое. С такой игрой бороться только за 3-е место в группе

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      Рейтинг: +8637

      alex1951 35 минут назад

      челси отстой.....краснодар герой!

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      Рейтинг: +1723

      ААМ 51 минуту назад

      Матвей не выручил. Все-таки пока сыроват, но талантище.

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      Рейтинг: +2112

      Кузьмич на трибуне 56 минут назад

      Мотя сегодня совершенно не уверено стоит. И как результат, ГОЛ. Быки не могут без трудностей. То привезут пенальти, то если пенальти не забили, нужно пенку пропустить.

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      Рейтинг: +280

      R-W_warrior 1 час назад

      Быкам-победы!Удача пока на вашей стороне.В защите только б поаккуратнее.А так-подходы есть-реализации нет.

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