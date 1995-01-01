Гончаренко – о сломанном носе Карпова в матче с «Динамо»: «Игрок плохо нос подставил, поэтому не хватило на красную для Грулева»

Просто Айртону Карпов ногу не сломал, поэтому не пенальти и удаление Карпова, а жёлтую Айртону. Шутник херов.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС по поводу эпизода из матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1). Специалисты согласны, что Вячеслава Грулева не стоило удалять, несмотря на то что его фол повлек перелом носа.
«Карпова завтра не будет. Он плохо нос подставил под удар, поэтому не хватило на красную карточку. То есть ему нужно было лучше подставиться, тогда наверняка была бы красная карточка. Это всe исходя из того, какое резюме нам выдала экспертная комиссия. Они собрались и решали, жeлтая там была или красная. Мы решили, что Карпов плохо подставился», – сказал белорус.
- Грулев после матча извинился перед Карповым.
- Дерби обслуживал Владислав Безбородов.
- ЦСКА идет в РПЛ вторым.