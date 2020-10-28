Гончаренко – о сломанном носе Карпова в матче с «Динамо»: «Игрок плохо нос подставил, поэтому не хватило на красную для Грулева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС по поводу эпизода из матча 11-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1). Специалисты согласны, что Вячеслава Грулева не стоило удалять, несмотря на то что его фол повлек перелом носа.

«Карпова завтра не будет. Он плохо нос подставил под удар, поэтому не хватило на красную карточку. То есть ему нужно было лучше подставиться, тогда наверняка была бы красная карточка. Это всe исходя из того, какое резюме нам выдала экспертная комиссия. Они собрались и решали, жeлтая там была или красная. Мы решили, что Карпов плохо подставился», – сказал белорус.