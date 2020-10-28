Киммих: «Нам пришлось попотеть. «Локомотив» провел блестящий матч»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

«Эта победа далась нам с огромным трудом. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, но нужно было решать все вопросы гораздо раньше.

Мы быстро открыли счет, причем гол возник буквально из ничего. Но вот потом у нас не было явного момента, чтобы забить второй мяч, особенно после перерыва. «Локомотив» очень опасно контратаковал. В общем, мы довольны тремя очками, пусть и не показали своей лучшей игры.

Считаю, «Локомотив» провел блестящий матч. Они очень здорово переходили из обороны в атаку, в нападении у них собраны очень скоростные ребята. Нам пришлось попотеть, но благодаря удаче мы смогли победить», – сказал Киммих после матча.