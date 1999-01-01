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    Киммих: «Нам пришлось попотеть. «Локомотив» провел блестящий матч»

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1).

    «Эта победа далась нам с огромным трудом. Не могу сказать, что мы сыграли плохо, но нужно было решать все вопросы гораздо раньше.

    Мы быстро открыли счет, причем гол возник буквально из ничего. Но вот потом у нас не было явного момента, чтобы забить второй мяч, особенно после перерыва. «Локомотив» очень опасно контратаковал. В общем, мы довольны тремя очками, пусть и не показали своей лучшей игры.

    Считаю, «Локомотив» провел блестящий матч. Они очень здорово переходили из обороны в атаку, в нападении у них собраны очень скоростные ребята. Нам пришлось попотеть, но благодаря удаче мы смогли победить», – сказал Киммих после матча.

    • «Локомотив» идет в группе третьим.
    • «Бавария» лидирует.
    • Мюнхенцы выиграли 13-й матч подряд в ЛЧ.

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    Источник: Сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1186

      PNZ1985 14 минут назад

      везет сильнейшим! Локо не унывать, надо также настроиться на оставшиеся матчи, тогда будут шансы на 3 место

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      Рейтинг: +8850

      paracetamol 30 минут назад

      Попотели, но знали, что глиста в воротах все пропустит. Оба гола - позорные для него.

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