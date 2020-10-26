Геркус – о критике судей «Краснодаром»: «Смотрите, мы большие, в ЛЧ играем, стадион у нас красивый, можем теперь и заявление выдать!»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к заявлению «Краснодара» про судейство после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

«Краснодар» выступил с заявлением. Им не понравилось судейство. На самом деле смысл этого выступления совсем другой. «Смотрите, мы большие, мы в Лиге чемпионов играем, стадион у нас красивый, можем теперь и заявление выдать!».

А то что же? Федун про судей говорил, Гинер говорил, даже «Уфа» говорила (хотя это совсем смешно, уж там-то проблем выше крыши, а они туда же).

Ещe маленькие детали обращают на себя внимание: заявление делает Хашиг, а не Галицкий – не хочет сам ссориться, и фамилии судей упоминаются – дескать, мы уже так детально эту вашу кухню знаем, что даже в конкретных судьях разобрались. Ну и сигнал Мусаеву, разумеется. «Все в порядке, мол, это все судьи, не переживай!». Да он и не переживает», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

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