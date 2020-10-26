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  • Геркус – о критике судей «Краснодаром»: «Смотрите, мы большие, в ЛЧ играем, стадион у нас красивый, можем теперь и заявление выдать!»

Геркус – о критике судей «Краснодаром»: «Смотрите, мы большие, в ЛЧ играем, стадион у нас красивый, можем теперь и заявление выдать!»

26 октября 2020, 11:33
22

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к заявлению «Краснодара» про судейство после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

«Краснодар» выступил с заявлением. Им не понравилось судейство. На самом деле смысл этого выступления совсем другой. «Смотрите, мы большие, мы в Лиге чемпионов играем, стадион у нас красивый, можем теперь и заявление выдать!».

А то что же? Федун про судей говорил, Гинер говорил, даже «Уфа» говорила (хотя это совсем смешно, уж там-то проблем выше крыши, а они туда же).

Ещe маленькие детали обращают на себя внимание: заявление делает Хашиг, а не Галицкий – не хочет сам ссориться, и фамилии судей упоминаются – дескать, мы уже так детально эту вашу кухню знаем, что даже в конкретных судьях разобрались. Ну и сигнал Мусаеву, разумеется. «Все в порядке, мол, это все судьи, не переживай!». Да он и не переживает», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

«Чемпионат»: РФС возмущен и разочарован работой Безбородова в Краснодаре

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Геркус Илья
Комментарии (22)
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KPCC-SPB
1603702674
хашиг плакса снимайся с чемпа, у вас вечно судьи виноваты.
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GammiD
1603702882
В прошлом матче про судей молчали, когда вилкова нас слил!
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Литейный04
1603703137
гыгыы, стыдно за хашыыгу!
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neveldomha
1603703638
Вирус федунятины.
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JTherry
1603705017
Геркус хорошо потроллил краснодар и Хашига, в частности)) в самую суть вопроса указал..."мы большие")
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Ганнибал Лектор
1603705398
Вылизал дочиста федуну, наверное, скоро трудоустроится в тушино. Или для начала в химках
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Lenin26
1603705444
Всё правильно делает Краснодар,если молчать вообще не чего не поменяется,игру смотрел до счёта 3-0,и первый гол вызвал много вопросов,был откровенный толчок,почему судьи это не увидели вопрос,почему об этом СМИ молчат то же вопрос,почему комментаторы матча на эту ошибку не акцентировали внимания то же вопрос,а то что потом будут рассказывать судейские эксперты, после их объяснений матча Краснодар-Рубин да же слушать не стоит,после того что было,веры им не на грош .
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партизан84
1603707968
судя по частоте заявлений геркус в блогеры или эксперты подался?
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Lilipyt
1603708626
Не понимаю высказывания про то, что Уфа не в праве высказываться из-за судейства потому что у них своих проблем достаточно. Если жить этой мыслью и то что только большие клубы могут, что то да тявкнуть, тогда монополия не уйдет и продолжит жить дальше. Не важно какой клуб, большой или маленький, судейство должно проходить в рамках регламента. Остальное чушь, пускай радуются, что сегодня в ЛЧ, а завтра в ЛЕ, а после завтра на дне.
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rash1959
1603709775
Чудеса, третий день на сайте блохастых боратовгондошей не слышно, может затрахали друг друга насмерть?
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