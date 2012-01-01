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    Геркус – о критике судей «Краснодаром»: «Смотрите, мы большие, в ЛЧ играем, стадион у нас красивый, можем теперь и заявление выдать!»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к заявлению «Краснодара» про судейство после поражения от «Спартака» (1:3) в матче 12-го тура РПЛ.

    «Краснодар» выступил с заявлением. Им не понравилось судейство. На самом деле смысл этого выступления совсем другой. «Смотрите, мы большие, мы в Лиге чемпионов играем, стадион у нас красивый, можем теперь и заявление выдать!».

    А то что же? Федун про судей говорил, Гинер говорил, даже «Уфа» говорила (хотя это совсем смешно, уж там-то проблем выше крыши, а они туда же).

    Ещe маленькие детали обращают на себя внимание: заявление делает Хашиг, а не Галицкий – не хочет сам ссориться, и фамилии судей упоминаются – дескать, мы уже так детально эту вашу кухню знаем, что даже в конкретных судьях разобрались. Ну и сигнал Мусаеву, разумеется. «Все в порядке, мол, это все судьи, не переживай!». Да он и не переживает», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии24
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      Рейтинг: +560

      Lilipyt 6 минут назад

      Не понимаю высказывания про то, что Уфа не в праве высказываться из-за судейства потому что у них своих проблем достаточно. Если жить этой мыслью и то что только большие клубы могут, что то да тявкнуть, тогда монополия не уйдет и продолжит жить дальше. Не важно какой клуб, большой или маленький, судейство должно проходить в рамках регламента. Остальное чушь, пускай радуются, что сегодня в ЛЧ, а завтра в ЛЕ, а после завтра на дне.

      2
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      Рейтинг: +1388

      Lenin26 > Lilipyt 5 минут назад

      Согласен,судейство должно быть одинаково для всех

      1
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      Рейтинг: +15049

      silver29 16 минут назад

      Тот случай когда Геркус высказался в точку ! ФК Краснодар давно замечен как подстилка газпромовского сенита (((( когда клубы встали пусть и робко высказываться по судейству после РЕАЛЬНОГО гнобления Спартака, эти прихвостни и в ус не дули. Так что пошли лесом со своими претензиями и грязными намеками в адрес Спартака.

      1
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      Рейтинг: +1388

      Lenin26 > silver29 7 минут назад

      Тебе срочно надо к врачу,на лицо параноя!

      1
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      Рейтинг: +15049

      silver29 > Lenin26 5 минут назад

      пошел накуй, ты и не эксперт и не врач, так пистишь не по делу (((

      0
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      Рейтинг: +1388

      Lenin26 > silver29 1 минуту назад

      Да тут и врачом быть не надо,что бы это увидеть,у вас Зенит везде и во всём мерещиться,параноя не иначе.

      1
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      Рейтинг: +600

      партизан84 17 минут назад

      судя по частоте заявлений геркус в блогеры или эксперты подался?

      1
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      Рейтинг: +1974

      FENIX-SL 23 минуты назад

      а кто постоянно его мнение спрашивает?
      по каждой теме лезет

      1
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      Рейтинг: +963

      alll-333 38 минут назад

      Придурок

      1
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      Рейтинг: +174

      аларм дубль2 49 минут назад

      спартаковский мудак гавроша ты не спартаковский!ты зенитовский мудак!

      0
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      Рейтинг: +1388

      Lenin26 59 минут назад

      Всё правильно делает Краснодар,если молчать вообще не чего не поменяется,игру смотрел до счёта 3-0,и первый гол вызвал много вопросов,был откровенный толчок,почему судьи это не увидели вопрос,почему об этом СМИ молчат то же вопрос,почему комментаторы матча на эту ошибку не акцентировали внимания то же вопрос,а то что потом будут рассказывать судейские эксперты, после их объяснений матча Краснодар-Рубин да же слушать не стоит,после того что было,веры им не на грош .

      2
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      Рейтинг: +1221

      Klaido > Lenin26 36 минут назад

      ты точно смотрел матч до счета 3:0 ?
      то есть, смотрел матч, где Краснодар вел дома 3:0, а потом выключил ТВ и пошел праздновать победу своего клуба над Рубином со счетом 1:2, так?
      да, и еще: про судейство с берегов поМойки лучше бы молчали - у вас и так +6 очков гарантированно в сезоне, а, если бы не выперли Оренбург, - все 12 были бы снова. да и в нападении у вас постоянно трое в черном со свистком и столько же на ВАРе... и при таком количестве нападающих, Рубин, молодцы, смогли выиграть вопреки всему.......

      3
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      Рейтинг: +319

      Бенедиктус > Lenin26 34 минуты назад

      Что ты смотрел, какой матч? Какие 3:0, если в матче сначала было 2:1, а потом 3:1. Или ты из тех кто матч не видел, но свое экспертное мнение высказывает?

      2
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      ...
      Рейтинг: +15049

      silver29 > Бенедиктус 16 минут назад

      это из серии "не смотрел но осуждаю"

      2
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      Рейтинг: +1388

      Lenin26 > Klaido 13 минут назад

      Как же у тебя подгорело,видимо попал в самую точку,и заметь я не оскорблял не клуб твой,не болельщиков.

      -1
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      Рейтинг: +1388

      Lenin26 > Бенедиктус 8 минут назад

      Немного ошибся,спасибо за адекватность в отличии от Klaido,но повторюсь,как по мне в момент гола Понсе нарушал,но так же скажу для ясности победа заслуженная,по игре.

      -1
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      Рейтинг: +2762

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Вылизал дочиста федуну, наверное, скоро трудоустроится в тушино. Или для начала в химках

      6
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      Рейтинг: +8458

      JTherry 1 час назад

      Геркус хорошо потроллил краснодар и Хашига, в частности)) в самую суть вопроса указал..."мы большие")

      6
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      Рейтинг: +2340

      neveldomha 1 час назад

      Вирус федунятины.

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