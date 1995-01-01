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    Глушаков выложил фото из раздевалки «Химок» после победы над «Ростовом»

    В матче 12-го тура РПЛ «Химки» на выезде обыграли «Ростов» со счетом 2:0.

    После победы полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фотографию с эмоциями партнеров в раздевалке.

    «Давно не выигрывал в Ростове, приятные эмоции! Команда – бойцы. Мы бились, имели много моментов, могли забить еще – так что победили по делу.

    Всех болельщиков – с победой. Видно, что с каждым днем команда двигается в правильном направлении, растeт. Самое главное, что сегодня мы действовали как единое целое», – написал Глушаков.

    text

    Публикация от text (@glushak8) 25 Окт 2020 в 9:07 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      KPCC-SPB 10 минут назад

      глушак только что из парилки выскочил в одном полотенце

      0
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      Рейтинг: +1247

      spam2009 1 час назад

      А маски где, где росгвардия, санэпиднадзор, социальная дистанция??

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