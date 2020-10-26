Глушаков выложил фото из раздевалки «Химок» после победы над «Ростовом»

В матче 12-го тура РПЛ «Химки» на выезде обыграли «Ростов» со счетом 2:0.

После победы полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фотографию с эмоциями партнеров в раздевалке.

«Давно не выигрывал в Ростове, приятные эмоции! Команда – бойцы. Мы бились, имели много моментов, могли забить еще – так что победили по делу.

Всех болельщиков – с победой. Видно, что с каждым днем команда двигается в правильном направлении, растeт. Самое главное, что сегодня мы действовали как единое целое», – написал Глушаков.