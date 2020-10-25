ФИФА поздравила Саленко с 51-летием

51-й день рождения отмечает бывший форвард сборной России Олег Саленко. Его поздравила ФИФА.
«Поздравляем с 51-летием единственного игрока, забившего пять голов в матче чемпионата мира», – написала пресс-служба ФИФА.
- Саленко сделал пента-трик в игре чемпионата мира-1994 против Камеруна (6:1).
- Игрок стал лучшим бомбардиром того чемпионата (наравне с Христо Стоичковым).
- Сейчас Саленко не работает в футболе.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер чемпионата мира