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    Арбитр Федотов: «Первый гол в Краснодаре «Спартак» забил не по правилам»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартаку» не должны были засчитывать первый гол в матче 12-го тура против «Краснодара». Его забил форвард Эсекьель Понсе.

    «Первый гол «Спартака» «Краснодару» нельзя было засчитывать, он был забит с нарушением. Это не проблема Владислава Безбородова, а вопрос к VAR, на котором сидит Кирилл Левников. Для Безбородова это не нарушение, но Понсе отталкивал защитника хозяев. VAR должен был вмешаться», – убежден эксперт.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
    • «Спартак» в случае победы единолично возглавит таблицу.
    • «Краснодар», если уступит, останется восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:05
    Комментарии11
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      Рейтинг: +419

      Вальдемар IV 5 минут назад

      краснодару надо сниматься, все равно не дадут ничего выиграть, только гнобят

      0
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      Рейтинг: -882

      Аденн 32 минуты назад

      а за бЗенит стыдно, и очень стыдно за вонючек.У других соринку в глазу видят, а у себя бревна не замечают. тьфу на эту заразу.

      0
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      Рейтинг: +2056

      Кузьмич на трибуне 33 минуты назад

      Я не знаю куда смотрел ВАР, но видно на повторе чистый толчок двумя руками в спину. Это жёлтая карточка и отмена гола. Спартак с победой!

      0
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      Рейтинг: +1818

      СвинкаСправедливости > Кузьмич на трибуне 11 минут назад

      Интересно, откуда там жёлтая взялась? С такими стандартами можно было Мартыновича и Вильену в первой половине тайма удалять, похоже. Бычки снова видят только чужие эпизоды.

      0
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      Рейтинг: +1770

      ФК Пупсик 57 минут назад

      Левников два матча подряд в пользу сартака ошибается - с химками в поле, сегодня на варе! Будет в хорошем наваре!

      1
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      Рейтинг: +94

      аларм дубль2 > ФК Пупсик 49 минут назад

      ну х пошла собака гандоши!

      1
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      Рейтинг: +94

      аларм дубль2 > ФК Пупсик 46 минут назад

      какой левников?приблуда гандошина?не плачь проиграли вы и ладно!в евро вам повезет!это точно!

      1
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      Рейтинг: +3131

      mopecekca > ФК Пупсик 31 минуту назад

      Хорошо соснули сегодня?

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      Рейтинг: +2354

      Kollljan 1 час назад

      Для Спартака есть специальные правила.

      2
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      Рейтинг: +94

      аларм дубль2 > Kollljan 47 минут назад

      коль для зенита нет правил !это ясно!на других то зачем валить?ты же не гандошин прислужник?

      1
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      Рейтинг: +1376

      kvm 1 час назад

      ждём комментарии эксперта еськова...

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