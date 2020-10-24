Арбитр Федотов: «Первый гол в Краснодаре «Спартак» забил не по правилам»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартаку» не должны были засчитывать первый гол в матче 12-го тура против «Краснодара». Его забил форвард Эсекьель Понсе.

«Первый гол «Спартака» «Краснодару» нельзя было засчитывать, он был забит с нарушением. Это не проблема Владислава Безбородова, а вопрос к VAR, на котором сидит Кирилл Левников. Для Безбородова это не нарушение, но Понсе отталкивал защитника хозяев. VAR должен был вмешаться», – убежден эксперт.