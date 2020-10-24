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  • Арбитр Федотов: «Первый гол в Краснодаре «Спартак» забил не по правилам»

Арбитр Федотов: «Первый гол в Краснодаре «Спартак» забил не по правилам»

24 октября 2020, 20:05
18

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что «Спартаку» не должны были засчитывать первый гол в матче 12-го тура против «Краснодара». Его забил форвард Эсекьель Понсе.

«Первый гол «Спартака» «Краснодару» нельзя было засчитывать, он был забит с нарушением. Это не проблема Владислава Безбородова, а вопрос к VAR, на котором сидит Кирилл Левников. Для Безбородова это не нарушение, но Понсе отталкивал защитника хозяев. VAR должен был вмешаться», – убежден эксперт.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Краснодаре.
  • «Спартак» в случае победы единолично возглавит таблицу.
  • «Краснодар», если уступит, останется восьмым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Федотов Игорь
Комментарии (18)
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Kollljan
1603560160
Для Спартака есть специальные правила.
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Кузьмич на трибуне
1603562987
Я не знаю куда смотрел ВАР, но видно на повторе чистый толчок двумя руками в спину. Это жёлтая карточка и отмена гола. Спартак с победой!
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vladimir-7
1603566033
Судья на VAR испугался последствий и промолчал.
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stop
1603566099
Жду жалобу федуна должна быть последовательность !
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Ramiras
1603566403
Было нарушение и гол нельзя было засчитывать
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alefreddy
1603566655
защитник сам падал до момента а шуму скока
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MDAR
1603566788
Соглашусь. На мой взгляд это нарушение. Но нам таких голов тоже много засчитывали. И как говорят игра забудется, а три очка в таблице. Краснодару не расстраиваться. Спартак с победой.
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Владислав Vlad
1603567361
По мне - так нормальная борьба. Дзюба постоянно так играл и голы засчитывали. Бывало даже в спину толкал и ничего - гол засчитан. А здесь - защитник не успевает к мячу и заваливается на Понсе. Упади Понсе - пенальти. Но Понсе понимал, что Пеналь не дадут, как обычно и поэтому чуть-чуть помог себе рукой. В то же время и рука защитника была под плечом Понсе (рассмотрите момент на паузах). Просто Понсе был посильнее в борьбе.
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Garrincha58
1603605346
вот этим всё сказано за кого сейчас судьи топят ЧР опять выиграет тот кому дали указание сверху и так каждый год а на следующий год наш чемпион обосрётся в ЛЧ
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aleks 265814
1603608540
была игра плечо в плечо все по правилам .Судья Николаев по тв сказал чистый гол. без нарушений
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