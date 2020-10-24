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  • Семак – после второго поражения подряд: «Возможность отставки не рассматриваю»

Семак – после второго поражения подряд: «Возможность отставки не рассматриваю»

24 октября 2020, 19:13
68

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 12-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Чемпион вел по ходу встречи.

«Усталость накапливается, матчей много. Сегодня сделали замены, они не так много добавили свежести. Место в старте надо заслужить. Не ошиблись с тем, что не выпустили Александра Ерохина с «Брюгге» (1:2)? Нет. Есть позиции, где ему комфортно, есть где сложнее. Мы знаем его сильные и слабые стороны.

Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными», – сказал Семак.

  • «Зенит» из последних четырех матчей победил в одном.
  • Команда в онлайн-режиме идет на втором месте в РПЛ.
  • На следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Боруссией».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (68)
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Zenit2312
1603559667
Серёжа от тебя ничего не зависит. Ты зависим от Газпрома!
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Zenit2312
1603560391
Моё мнение пусть тренирует. У человека нормального должно в мозгу щёлкнуть что команда его ИМХО не особо воспринимает как главного.И где Малком опять какая то странная болезнь . Впереди матчи ЛЧ!!!! Нах.й вы его брали???????????????????????
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Ганнибал Лектор
1603563046
Его Зенит играет как Уфа. Не хотелось бы, чтобы и результаты были такими же
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Ilya26
1603563518
Богданыч останься, меня все устраивает!
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portero
1603563543
понятно что тебе нравится зарплата..... тренер из тебя конечно днищее , как и все твои помощнички...
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aleks 265814
1603563610
Семак оставайся ты нас устраиваешь.Не надо тратить большие деньги на иностранцев
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САДЫЧОК
1603564004
Ерохин -это основа должна быть Зенита. Глупо товарищ Семак это не понимать ! Оздоев и Дзюба -глубокий запас ! С таким составом и не иметь игры-такое может только уникум создать !
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Давид59
1603567621
Набор игроков не является залогом успеха. Надо на поле что-то показывать. Игроки не знают, что им с мячом делать. Так и я умею тренировать.
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erma
1603568373
У Семака плоховато с русской семантикой. Если сказать "возможность ухода в отставку не рассматриваю", то это активное действие. А если "возможность отставки не рассматриваю", то это когда тебя не спрашивают и рассматривать тут нечего. Сергей Богданович, мы все Вас уважали как игрока, но хватит позориться в качестве тренера!
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Валерий2705
1603575372
Очень жаль, но такими темпами, скоро и миф про великую порядочность и честность Семака разрушится. Возьми, да скажи, что решения по отставке принимает только руководство, а пока я буду пытаться исправить то что натворил. Это пафосное "возможность отставки не рассматриваю" оставь при себе. Многим уже и так понятно, что просто вцепился в свой контракт мертвой хваткой, ведь нигде столько платить не будут. И не нужно про какие то периоды говорить. Игры как не было, так и нет, команда только деградировала, за счёт того, что в этом сезоне ещё и физически не готова. Тех кто кайфанул в прошлом сезоне от такого чемпионства, ещё раз поздравляю, пойте дальше про Богдановича. Склонен считать, что у такого состава имеется не одна сильная сторона, и это не заносы на Дзюбу. Но второй год ясно показывает, что Сергей Богданович тренер слабый и раскрыть их не способен. Мотивировать судя по всему так же не умеет. Ещё 5-10 игр и уйти хоть с каким то достоинством не получится. Стыдно на всё это смотреть. Пусть Зенит будет хоть 4 в этом сезоне, но с другим тренером и с задатками интересной игры на следующий сезон. А это д.е.р.ь.м.о на поле, путь в никуда.
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