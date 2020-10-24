Семак – после второго поражения подряд: «Возможность отставки не рассматриваю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 12-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Чемпион вел по ходу встречи.

«Усталость накапливается, матчей много. Сегодня сделали замены, они не так много добавили свежести. Место в старте надо заслужить. Не ошиблись с тем, что не выпустили Александра Ерохина с «Брюгге» (1:2)? Нет. Есть позиции, где ему комфортно, есть где сложнее. Мы знаем его сильные и слабые стороны.

Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными», – сказал Семак.