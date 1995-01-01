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    Семак – после второго поражения подряд: «Возможность отставки не рассматриваю»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 12-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2). Чемпион вел по ходу встречи.

    «Усталость накапливается, матчей много. Сегодня сделали замены, они не так много добавили свежести. Место в старте надо заслужить. Не ошиблись с тем, что не выпустили Александра Ерохина с «Брюгге» (1:2)? Нет. Есть позиции, где ему комфортно, есть где сложнее. Мы знаем его сильные и слабые стороны.

    Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Есть задачи, которые передо мной стоят, которые нужно выполнять. Руководство принимает решения, которые считает нужными», – сказал Семак.

    • «Зенит» из последних четырех матчей победил в одном.
    • Команда в онлайн-режиме идет на втором месте в РПЛ.
    • На следующей неделе «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Боруссией».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии38
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      Рейтинг: +2737

      rash1959 6 минут назад

      не уходи, с тобой лучше...

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      Рейтинг: +432

      vla4839 9 минут назад

      Кто бы сейчас не пришёл в Зенит гл.тренером ничего кардинально не изменится .Лига чемпионов успехов не даст-состав не тот,купить нельзя,не потянет при любом тренере.Но деньги за победы и ничьи нужны,их можно хоть немного добыть,но надо сражаться! Чтобы победить в РПЛ тоже надо биться! А сил нет.Семак имеет молодёжь хорошую ,но губит её :Прохин,Мусаев Круговой,Мостовой.а также ушедший Лисовой,не давал им достаточно игрового времени для роста. А в других командах они играли и играют здорово.Он не умеет сам растить молодых,берёт готовых и губит их в запасе.А такие уставшие или ленивые Дзюбы,Азмуны,Ракицкие,Ловрены, а также захваленные Оздоевы,Барриосы,Малкомы не "тянут",но их упорно Семак ставит в основу.Зачем брали Сутормина в команду,почему выходит только на замену Ерохин(лучший бомбардир).Почему команда медленно думает,медленно бежит,нет открываний,нет взаимопонимания.А удары по воротам - это ужас, почти всё мимо ворот.Чем занимается тренерский штаб из 30(!!!!) чел? Что же надо делать с Зенитом???

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      Рейтинг: -882

      Аденн 12 минут назад

      серюня трудись, зарплатушка чай не плохая у тя, куда нах уходить, где такую ещё тебе положат?. Хотя, может в сочи.

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      Рейтинг: +1971

      sobaka120982 16 минут назад

      Накапливается???? Ты чего богданыч.... сезон только начался))) а у вас состав миллионный, лучший а стране. И что это все пшик? Для внутреннего чемпа ))

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      Рейтинг: +5228

      САДЫЧОК 16 минут назад

      Ерохин -это основа должна быть Зенита. Глупо товарищ Семак это не понимать ! Оздоев и Дзюба -глубокий запас ! С таким составом и не иметь игры-такое может только уникум создать !

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      Рейтинг: +7

      aleks 265814 23 минуты назад

      Семак оставайся ты нас устраиваешь.Не надо тратить большие деньги на иностранцев

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      Рейтинг: +42600

      portero 24 минуты назад

      понятно что тебе нравится зарплата.....
      тренер из тебя конечно днищее , как и все твои помощнички...

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      Рейтинг: +432

      vla4839 > portero 7 минут назад

      а их 30 чел.!!!

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      Рейтинг: +42600

      portero > vla4839 4 минуты назад

      30 халявщиков зарплату получают???? это писец какой то , никакой мысли тренерской...... там и чиновников под тысячу уже типо в клубе, ну те понятно чьито родственники....

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      Рейтинг: -70

      Ilya26 24 минуты назад

      Богданыч останься, меня все устраивает!

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      Рейтинг: +101

      klyukin 26 минут назад

      а после 3 что будет!

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      Рейтинг: +2731

      Ганнибал Лектор 32 минуты назад

      Его Зенит играет как Уфа. Не хотелось бы, чтобы и результаты были такими же

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