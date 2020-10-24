Варела – о «Динамо»: «Уверен, мы сможем сыграться и найти баланс»

Новичок «Динамо» Гильермо Варелы дал первое интервью после прибытия в Москву.
– Добро пожаловать, мы очень рады видеть тебя! Как прошел твой путь?
– Все хорошо, большое спасибо.
– Сегодня у нас игра с «Сочи» – собираешься посетить матч?
– Да, да. Но сначала хотелось бы познакомиться с тренером и партнерами по команде.
– Когда собираешься приступить к тренировкам?
– Как только можно будет начать тренироваться, я готов. Конечно, у меня был долгий перелет, сначала нужно немного отдохнуть, и можно приступать к тренировкам.
– У нашей команды интересный период: новый тренер, сложный календарь, серьезные соперники. С какими чувствами начинаешь свой путь в «Динамо»?
– В команде новый тренер и очень хорошие игроки. Сейчас нужно сыграться, найти баланс. Я уверен, что мы сможем это сделать.
– Какие у тебя цели в «Динамо»?
– Прежде всего надо познакомиться с ребятами, с тренерами, с людьми. Потихоньку адаптироваться и начать тренироваться.
- «Динамо» арендовало флангового защитника у «Копенгагена» до конца текущего сезона.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
- Варела наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2013 по 2017 год.
«Как только можно будет начать тренироваться — я готов»Гильермо Варела прилетел в Москву ранним утром и по пути на базу дал первое интервью Динамо ТВ. pic.twitter.com/1FCuDfz5go— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 24, 2020