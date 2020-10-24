Варела – о «Динамо»: «Уверен, мы сможем сыграться и найти баланс»

Новичок «Динамо» Гильермо Варелы дал первое интервью после прибытия в Москву.

– Добро пожаловать, мы очень рады видеть тебя! Как прошел твой путь?

– Все хорошо, большое спасибо.

– Сегодня у нас игра с «Сочи» – собираешься посетить матч?

– Да, да. Но сначала хотелось бы познакомиться с тренером и партнерами по команде.

– Когда собираешься приступить к тренировкам?

– Как только можно будет начать тренироваться, я готов. Конечно, у меня был долгий перелет, сначала нужно немного отдохнуть, и можно приступать к тренировкам.

– У нашей команды интересный период: новый тренер, сложный календарь, серьезные соперники. С какими чувствами начинаешь свой путь в «Динамо»?

– В команде новый тренер и очень хорошие игроки. Сейчас нужно сыграться, найти баланс. Я уверен, что мы сможем это сделать.

– Какие у тебя цели в «Динамо»?

– Прежде всего надо познакомиться с ребятами, с тренерами, с людьми. Потихоньку адаптироваться и начать тренироваться.

«Динамо» арендовало флангового защитника у «Копенгагена» до конца текущего сезона.

Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

Варела наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2013 по 2017 год.