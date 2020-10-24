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    Варела – о «Динамо»: «Уверен, мы сможем сыграться и найти баланс»

    Новичок «Динамо» Гильермо Варелы дал первое интервью после прибытия в Москву.

    – Добро пожаловать, мы очень рады видеть тебя! Как прошел твой путь?

    – Все хорошо, большое спасибо.

    – Сегодня у нас игра с «Сочи» – собираешься посетить матч?

    – Да, да. Но сначала хотелось бы познакомиться с тренером и партнерами по команде.

    – Когда собираешься приступить к тренировкам?

    – Как только можно будет начать тренироваться, я готов. Конечно, у меня был долгий перелет, сначала нужно немного отдохнуть, и можно приступать к тренировкам.

    – У нашей команды интересный период: новый тренер, сложный календарь, серьезные соперники. С какими чувствами начинаешь свой путь в «Динамо»?

    – В команде новый тренер и очень хорошие игроки. Сейчас нужно сыграться, найти баланс. Я уверен, что мы сможем это сделать.

    – Какие у тебя цели в «Динамо»?

    – Прежде всего надо познакомиться с ребятами, с тренерами, с людьми. Потихоньку адаптироваться и начать тренироваться.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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