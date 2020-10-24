Новичок «Динамо» Варела прилетел в Москву

Московское «Динамо» сообщило о прибытии в российскую столицу новичка команды Гильермо Варелы.
Клубная пресс-служба опубликовала в твиттере видео, на котором 27-летнего уругвайца встречают в аэропорту.
- «Динамо» арендовало флангового защитника у «Копенгагена» до конца текущего сезона.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
- Варела наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2013 по 2017 год.
Гильермо Варела в Москве! ¡Bienvenido! pic.twitter.com/oZO6FJw5rz— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 24, 2020