Новичок «Динамо» Варела прилетел в Москву

Московское «Динамо» сообщило о прибытии в российскую столицу новичка команды Гильермо Варелы.
Клубная пресс-служба опубликовала в твиттере видео, на котором 27-летнего уругвайца встречают в аэропорту.
- «Динамо» арендовало флангового защитника у «Копенгагена» до конца текущего сезона.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
- Варела наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2013 по 2017 год.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Динамо»