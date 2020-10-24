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    Новичок «Динамо» Варела прилетел в Москву

    Московское «Динамо» сообщило о прибытии в российскую столицу новичка команды Гильермо Варелы.

    Клубная пресс-служба опубликовала в твиттере видео, на котором 27-летнего уругвайца встречают в аэропорту.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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