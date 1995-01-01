Официально: «Динамо» арендовало экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Варелу

1,5 евро ляма - это по божески, не подойдет можно будет слить, главное чтобы у него самого желание было и он реально хотел заиграть, а не как Филипп два матча попробовал и с дулся, другой тренер опять дал шанс, опять пару матчей побегал и забил.
Опять же если он в таких клубах засветился, значит талант у него есть, но раз не удержался значит он его не раскрыл.
«Динамо» объявило о переходе правого защитника «Копенгагена» Гильермо Варелы.
Клубы договорились об аренде 27-летнего футболиста до конца текущего сезона.
По информации Metaratings, у москвичей будет опция выкупа уругвайского фулбека.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
- Варела наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2013 по 2017 год – за основную команду он провел 11 матчей и сделал один ассист.