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    Официально: «Динамо» арендовало экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Варелу

    «Динамо» объявило о переходе правого защитника «Копенгагена» Гильермо Варелы.

    Клубы договорились об аренде 27-летнего футболиста до конца текущего сезона.

    По информации Metaratings, у москвичей будет опция выкупа уругвайского фулбека.

    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
    • Варела наиболее известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» в период с 2013 по 2017 год – за основную команду он провел 11 матчей и сделал один ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6564

      FanatSerj 25 минут назад

      1,5 евро ляма - это по божески, не подойдет можно будет слить, главное чтобы у него самого желание было и он реально хотел заиграть, а не как Филипп два матча попробовал и с дулся, другой тренер опять дал шанс, опять пару матчей побегал и забил.
      Опять же если он в таких клубах засветился, значит талант у него есть, но раз не удержался значит он его не раскрыл.

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      Рейтинг: +4319

      Томик 34 минуты назад

      Не смог удержаться).

      0
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      Рейтинг: +4319

      Томик 35 минут назад

      Варела, верим!

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      Рейтинг: +5937

      Антибиотик 1 час назад

      Ну, почему же экс-защитника?) Он как был защитником, так им и остался. Правильно писать: "Бывший игрок Манчестер Юнайтед..."

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