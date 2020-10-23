Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЭСК РФС не нашла ошибок в работе Вилкова на матче «Краснодар» – «Рубин»

    Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Михаила Вилкова на матче 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин». Ранее казанцы прислали протест по данному матчу и пообещали дойти до суда в Лозанне, если ошибку Вилкова не признают.

    «Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в четырех эпизодах: голы в ворота казанцев на 51-й и 90+2-й минутах матча, предупреждение Оливеру Абильгору на 54-й минуте и Денису Макарову на 90+1-й минуте.

    Комиссия признала все решения Вилкова в этих эпизодах верными.

    • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
    • В данном случае нельзя было обращаться к ВАР, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

    Источник: официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2020 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 октября 2020, 11:51

      А, как ЭСК разъяснит на запрос ЦСКА по судейству в игре ЦСКА-Динамо
      с перелом носа и сотрясением мозга у Карпова? Ждём!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29255

      JTherry 23 октября 2020, 22:39

      "Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Михаила Вилкова..."
      ...но на всякий случай отправили его судить матч в ФНЛ)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > JTherry 24 октября 2020, 01:02

      Там Оренбург надо вытаскивать.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24603

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2020, 21:25

      Слава коррупции! Руки прочь от Вилкова!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 23 октября 2020, 20:32

      Стыдно...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 