ЭСК РФС не нашла ошибок в работе Вилкова на матче «Краснодар» – «Рубин»

Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Михаила Вилкова на матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин». Ранее казанцы прислали протест по данному матчу и пообещали дойти до суда в Лозанне, если ошибку Вилкова не признают.
«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в четырех эпизодах: голы в ворота казанцев на 51-й и 90+2-й минутах матча, предупреждение Оливеру Абильгору на 54-й минуте и Денису Макарову на 90+1-й минуте.
Комиссия признала все решения Вилкова в этих эпизодах верными.
- На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
- В данном случае нельзя было обращаться к ВАР, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».
Источник: официальный сайт РФС