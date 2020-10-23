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  • ЭСК РФС не нашла ошибок в работе Вилкова на матче «Краснодар» – «Рубин»

ЭСК РФС не нашла ошибок в работе Вилкова на матче «Краснодар» – «Рубин»

23 октября 2020, 19:59
5

Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Михаила Вилкова на матче 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин». Ранее казанцы прислали протест по данному матчу и пообещали дойти до суда в Лозанне, если ошибку Вилкова не признают.

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в четырех эпизодах: голы в ворота казанцев на 51-й и 90+2-й минутах матча, предупреждение Оливеру Абильгору на 54-й минуте и Денису Макарову на 90+1-й минуте.

Комиссия признала все решения Вилкова в этих эпизодах верными.

  • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
  • В данном случае нельзя было обращаться к ВАР, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Вилков Михаил
Комментарии (5)
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СвинкаСправедливости
1603474379
Стыдно...
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DOCTOR PENALTY
1603477551
Слава коррупции! Руки прочь от Вилкова!
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JTherry
1603481999
"Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Михаила Вилкова..." ...но на всякий случай отправили его судить матч в ФНЛ)
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vladimir-7
1603529503
А, как ЭСК разъяснит на запрос ЦСКА по судейству в игре ЦСКА-Динамо с перелом носа и сотрясением мозга у Карпова? Ждём!!!
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