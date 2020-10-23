ЭСК РФС не нашла ошибок в работе Вилкова на матче «Краснодар» – «Рубин»

Экспертно-судейская комиссия РФС не нашла ошибок в работе Михаила Вилкова на матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин». Ранее казанцы прислали протест по данному матчу и пообещали дойти до суда в Лозанне, если ошибку Вилкова не признают.

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в четырех эпизодах: голы в ворота казанцев на 51-й и 90+2-й минутах матча, предупреждение Оливеру Абильгору на 54-й минуте и Денису Макарову на 90+1-й минуте.

Комиссия признала все решения Вилкова в этих эпизодах верными.