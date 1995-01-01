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    Семак: «Малком пропустит матч с «Рубином», за состоянием Жиркова будем смотреть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ против «Рубина».

    – Во вторник «Зенит» проиграл «Брюгге», сейчас готовится к «Рубину». Что в такие моменты лучше всего помогает вернуть позитивный заряд?

    – Важно быстрее сыграть следующую игру. Сейчас задача восстановиться и хорошо подготовиться, несмотря на неприятный результат в первом туре Лиги чемпионов.

    – Расскажите о состоянии Малкома.

    – Пока дополнительной информации нет. Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно.

    – Жирков может сыграть с «Рубином»?

    – Сегодня он будет заниматься индивидуально, а мы будем смотреть за его состоянием. Вероятность такая есть, но более конкретно, насколько повреждение его беспокоит и насколько он готов, можно будет сказать в пятницу.

    – Чем опасен «Рубин»?

    – Достаточно молодая команда, очень сбалансированная. Хорошо смотрится и по очень многим показателям находится вверху. В том числе, если брать качество игры и многие другие факторы. Интересная команда, хороший соперник. Поэтому нас ждет непростой матч.

    – Как «Рубин» изменился при Леониде Слуцком?

    – Ребята сыгрались, и тактическая схема предполагает использовать лучшие качества игроков и те идеи, что есть у Леонида Викторовича.

    – Вы его прекрасно знаете. Это помогает готовиться к игре с его командой?

    – Это действительно так, но не думаю, что это как-то помогает при подготовке к игре с «Рубином».

    • Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет в субботу, 24 октября.
    • Начало – в 16:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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