Семак: «Малком пропустит матч с «Рубином», за состоянием Жиркова будем смотреть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура РПЛ против «Рубина».

– Во вторник «Зенит» проиграл «Брюгге», сейчас готовится к «Рубину». Что в такие моменты лучше всего помогает вернуть позитивный заряд?

– Важно быстрее сыграть следующую игру. Сейчас задача восстановиться и хорошо подготовиться, несмотря на неприятный результат в первом туре Лиги чемпионов.

– Расскажите о состоянии Малкома.

– Пока дополнительной информации нет. Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно.

– Жирков может сыграть с «Рубином»?

– Сегодня он будет заниматься индивидуально, а мы будем смотреть за его состоянием. Вероятность такая есть, но более конкретно, насколько повреждение его беспокоит и насколько он готов, можно будет сказать в пятницу.

– Чем опасен «Рубин»?

– Достаточно молодая команда, очень сбалансированная. Хорошо смотрится и по очень многим показателям находится вверху. В том числе, если брать качество игры и многие другие факторы. Интересная команда, хороший соперник. Поэтому нас ждет непростой матч.

– Как «Рубин» изменился при Леониде Слуцком?

– Ребята сыгрались, и тактическая схема предполагает использовать лучшие качества игроков и те идеи, что есть у Леонида Викторовича.

– Вы его прекрасно знаете. Это помогает готовиться к игре с его командой?

– Это действительно так, но не думаю, что это как-то помогает при подготовке к игре с «Рубином».