Кокорин – о тюрьме: «Это как армия, только суровее. Там можно оказаться, чтобы прийти в себя»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин поделился впечатлениями о заключении в колонии.

«Нам было интересно узнать, кто за что попал в тюрьму, особенно о тех, кто сидел пожизненно. Батюшка нам говорил, что они такие же люди. Когда они понимали, что никогда больше не выйдут отсюда, то просто перестраивали свою жизнь и жили спокойно. За ними следят там пристально, чтобы они с собой чего-нибудь не сделали.

Тюрьма – это как армия, только более суровая. Чтобы чуть-чуть в себя прийти, там можно оказаться. Мне было это полезно, но если бы это стоило того и было серьезное преступление, не было бы вопросов. Так как я видел другие дела и как из разбирали, какая была огласка — у нас все было чересчур», – рассказал Кокорин.