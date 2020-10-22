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  • Кокорин – о тюрьме: «Это как армия, только суровее. Там можно оказаться, чтобы прийти в себя»

Кокорин – о тюрьме: «Это как армия, только суровее. Там можно оказаться, чтобы прийти в себя»

22 октября 2020, 13:48
28

Форвард «Спартака» Александр Кокорин поделился впечатлениями о заключении в колонии.

«Нам было интересно узнать, кто за что попал в тюрьму, особенно о тех, кто сидел пожизненно. Батюшка нам говорил, что они такие же люди. Когда они понимали, что никогда больше не выйдут отсюда, то просто перестраивали свою жизнь и жили спокойно. За ними следят там пристально, чтобы они с собой чего-нибудь не сделали.

Тюрьма – это как армия, только более суровая. Чтобы чуть-чуть в себя прийти, там можно оказаться. Мне было это полезно, но если бы это стоило того и было серьезное преступление, не было бы вопросов. Так как я видел другие дела и как из разбирали, какая была огласка — у нас все было чересчур», – рассказал Кокорин.

  • Футболист перешел в «Спартак» свободным агентом, подписав контракт по схеме «3+1».
  • Московский клуб занимает в РПЛ второе место.

Источник: Ютуб-канал «PeopleTalk TV»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (28)
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maior-60
1603364227
Чего-то рано за мемуары взялся. Может играть уже начнешь?
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AZ
1603364418
Что этот клоун знает об армии?
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slavа0508
1603364642
Надо сначала побывать в Армии потом сравнивать(в настоящем подразделение которое не сёт службу),да в тюрьме то Саша был то не по настоящему,все условия создавались,футболянку он там ***** еще гонял и спортом занимался,,,,
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NewLife
1603364958
А ты служил, чтобы сравнивать ?
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Томик
1603365874
Окромя Кокорина, есть ещё Дзюба, который празднует голы, пытаясь изображать воинское приветствие. Специалисты по службе в вооруженных силах, ***.ь.
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derrik2000
1603366500
А чё, в армии служил, раз так говоришь? Вот балабол, ёпрст! А ещё говорил, мол, всё понял, осознал, жизнь пересмотрел.... Не, паря! Жизнь тебя ещё не раз врежет граблями по зубам из-за твоей непроходимой тупости.
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FanatSerj
1603369256
Есть предложение спартаковским отправить Кокорина в армию, чтобы он всё таки имел возможность сравнить )))
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GoldPlayFIFARus9
1603369389
Откуда ты знаешь как в армии, если ты там не был? Да и часть части рознь
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slavа0508
1603370568
Меньше бы языком чесал больше играл бы,,,прошло почти пол сезона а игру Коки и на большом экране не рассмотреть,,,только языком чешет,да футболки продаёт,,забыл ещё и миллионы получает не понятно только за какой хер,,,
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Синитсосит
1603376513
да черезчур, но ты бы не мемуары писал ща, а подумал как ты дальше играть будешь, пока ни о чём
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