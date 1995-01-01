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    Кокорин – о тюрьме: «Это как армия, только суровее. Там можно оказаться, чтобы прийти в себя»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин поделился впечатлениями о заключении в колонии.

    «Нам было интересно узнать, кто за что попал в тюрьму, особенно о тех, кто сидел пожизненно. Батюшка нам говорил, что они такие же люди. Когда они понимали, что никогда больше не выйдут отсюда, то просто перестраивали свою жизнь и жили спокойно. За ними следят там пристально, чтобы они с собой чего-нибудь не сделали.

    Тюрьма – это как армия, только более суровая. Чтобы чуть-чуть в себя прийти, там можно оказаться. Мне было это полезно, но если бы это стоило того и было серьезное преступление, не было бы вопросов. Так как я видел другие дела и как из разбирали, какая была огласка — у нас все было чересчур», – рассказал Кокорин.

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    Источник: Ютуб-канал «PeopleTalk TV»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4394

      Томик 1 минуту назад

      Окромя Кокорина, есть ещё Дзюба, который празднует голы, пытаясь изображать воинское приветствие. Специалисты по службе в вооруженных силах, ***.ь.

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      Рейтинг: +3714

      polt 3 минуты назад

      "...чтобы прийти в себя». Горбатого только могила исправит.

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      Рейтинг: +21909

      пьяныйхоровод 7 минут назад

      ))))))))))))))))))))))))))))))))) В армии !!!!! Что ты знаешь о "духанке" шпакобой ?

      0
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      Рейтинг: +1868

      Бомбардиръ 8 минут назад

      Вот пришел в себя и увидел в себе хрюшку.

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      Рейтинг: +18605

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Попробовал бы ты, гадёныш, одеть сапоги вместо кроссовок за три лимона.

      1
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      Рейтинг: +397

      plehanov6 13 минут назад

      Самое интересное, а был ли, зэк Кокорин - военнослужащим РФ?! В прямом понимании, а не якобы числился?!

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      Рейтинг: +4046

      NewLife 16 минут назад

      А ты служил, чтобы сравнивать ?

      2
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      Рейтинг: +18605

      DOCTOR PENALTY > NewLife 14 минут назад

      Во во!!!

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      Рейтинг: +9466

      alarm 18 минут назад

      его жизнь конкретно наказала. из зоны в спартаг перевели. уж лучше бы дальше сидел))

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      Рейтинг: +17362

      bset 21 минуту назад

      Ходорковский: "Пыня, за что?"
      Пыня: "Это чтобы ты в себя пришел"

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      Рейтинг: +14990

      slavutiq70 22 минуты назад

      Надо сначала побывать в Армии потом сравнивать(в настоящем подразделение которое не сёт службу),да в тюрьме то Саша был то не по настоящему,все условия создавались,футболянку он там ***** еще гонял и спортом занимался,,,,

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