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  • Лига чемпионов. «Краснодар» дебютировал в группе с ничьей с «Ренном» и возглавил таблицу

Лига чемпионов. «Краснодар» дебютировал в группе с ничьей с «Ренном» и возглавил таблицу

20 октября 2020, 23:54
77

«Краснодар» в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов не справился с французским «Ренном». Единственный мяч гостей забил Кристиан Рамирес.

У хозяев с пенальти отличился Серу Гирасси. «Краснодар» возвращается в Россию, где в ближайшем матче РПЛ примет «Спартак».

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

Ренн (Франция) – Краснодар (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гирасси, 56 (с пенальти); 1:1 – Рамирес, 59.

«Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт (Труффер, 81), Н'Зонзи, Бурижо (Тайт, 69), Камавинга (Юну, 81), дель Кастильо (Доку, 62), Террье, Гирасси.

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров (Сулейманов, 73), Вильена, Уткин (Газинский, 72), Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.

Предупреждения: Траоре, 44; Камавинга, 63; Тайт, 85 – Олссон, 15; Рамирес, 90+3.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Молодежное первенство Ренн Краснодар
Комментарии (77)
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Zenit2312
1603227306
Молодцы быки!!! Сафонов красавец!!!
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rammax fcsm
1603227309
МОЛОДЦЫ!!!!
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slavа0508
1603227321
Поздравляю Краснодар!!!Да пускай не победа,но сыграли достойно для дебюта в группе,,,,Успеха и побед в дальнейшем в ЛЧ,,,,
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CSKA57
1603227326
Молодцы! Держались достойно!
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radist_21
1603227400
Ну,молодцы,с таким составом вполне достойно!
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knikos
1603227425
В Италии есть Буффонище , а в России есть САФОНИЩЕ !!!
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Боцман59rus
1603227431
Краснодар зацепился!!! Париж и Зеню нагнули.... Хороший день!!!!! Поздравляю с дебютом бычки
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Кузьмич на трибуне
1603227472
И тем не менее не плохо. Севилья и Челси тоже ничья , но без голов. Хочу поблагодарить игроков Краснодара, что в такой обстановке не проиграли.
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knikos
1603227606
Последние слова комментатора: "Да ! Это было круто !" Это действительно было круто ! Мои поздравления быкам ! И всем болелам , болеющим за ВСЕ наши клубы в Европе !
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GoLenaStop
1603227742
Спасибо, что выдержали в своем дебюте крутой хозяйский натиск. С почином вас, Краснодар, и все болелы! Молодцы! Теперь можно идти спатки с надеждой на будущее... С уважением!
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