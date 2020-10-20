Лига чемпионов. «Краснодар» дебютировал в группе с ничьей с «Ренном» и возглавил таблицу

«Краснодар» в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов не справился с французским «Ренном». Единственный мяч гостей забил Кристиан Рамирес.

У хозяев с пенальти отличился Серу Гирасси. «Краснодар» возвращается в Россию, где в ближайшем матче РПЛ примет «Спартак».

Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

Ренн (Франция) – Краснодар (Россия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гирасси, 56 (с пенальти); 1:1 – Рамирес, 59.

«Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт (Труффер, 81), Н'Зонзи, Бурижо (Тайт, 69), Камавинга (Юну, 81), дель Кастильо (Доку, 62), Террье, Гирасси.

«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров (Сулейманов, 73), Вильена, Уткин (Газинский, 72), Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.

Предупреждения: Траоре, 44; Камавинга, 63; Тайт, 85 – Олссон, 15; Рамирес, 90+3.

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