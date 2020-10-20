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    Лига чемпионов. «Краснодар» дебютировал в группе с ничьей с «Ренном» и возглавил таблицу

    «Краснодар» в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов не справился с французским «Ренном». Единственный мяч гостей забил Кристиан Рамирес.

    У хозяев с пенальти отличился Серу Гирасси. «Краснодар» возвращается в Россию, где в ближайшем матче РПЛ примет «Спартак».

    Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

    Ренн (Франция) – Краснодар (Россия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гирасси, 56 (с пенальти); 1:1 – Рамирес, 59.

    «Ренн»: Гомис, Траоре, Да Силва, Агерд, Далберт (Труффер, 81), Н'Зонзи, Бурижо (Тайт, 69), Камавинга (Юну, 81), дель Кастильо (Доку, 62), Террье, Гирасси.

    «Краснодар»: Сафонов, Чернов, Сорокин, Кайо, Петров (Сулейманов, 73), Вильена, Уткин (Газинский, 72), Оллсон, Рамирес, Смольников, Берг.

    Предупреждения: Траоре, 44; Камавинга, 63; Тайт, 85 – Олссон, 15; Рамирес, 90+3.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2020 23:54
    Комментарии58
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      Рейтинг: +6555

      ivany4 2 минуты назад

      Краснодар наглядно показал, зачем он вышел в группу ЛЧ.
      Азарт захлестывал, но кто везет - тому везет.
      Молодцы! Особливо Сафонов!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5880

      GoLenaStop 3 минуты назад

      Вот она - справедливость в действии!
      Краснодар играл психологически сложную, свою первую игру в группе ЛЧ.
      На выезде забил гол и не проиграл.
      И оказался на первом месте в группе.
      Символично, а ?
      Краснодар, спасибо за игру!
      Так держать и не проигрывать! (в Европе....хи...)
      С уважением!

      2
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      Рейтинг: +3332

      TOMSON 10 минут назад

      Нормально Краснодар в футбол поиграл. На выезде, не стесняясь никого. Игра очень и очень смотрелась. Могли как влететь так и порвать, все в стиле Краснодара. Пока Быки не изменяют своему стилю, даже с Французами на выезде. И похоже реально собираются играть так нагло и дальше.

      5
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      Рейтинг: +5353

      Владислав Vlad 11 минут назад

      Да, ладно. Кто такой этот Ренн, так французишка. А вот Брюгге - это мощь.
      Краснодару просто лёгкая группа досталась в отличие от великого и ужасного Зенита.)))
      Сатира-юмор.)

      2
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      Рейтинг: +431

      Enter2006 12 минут назад

      С таким "''экспериментальным" составом, для Краснодара это больше победа, чем ничья...

      1
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      Рейтинг: +2038

      Кузьмич на трибуне 13 минут назад

      Быки на выезде програму минимум выполнили. Пожелаем и паровозикам завтра отстоять честь нашего футбола.

      3
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      Рейтинг: +5880

      GoLenaStop > Кузьмич на трибуне 2 минуты назад

      Наш паровоз, вперед лети!
      Поможем нашим кочегарам!

      0
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      Рейтинг: +4267

      SPACE TRUCKIN 21 минуту назад

      ну вот кто кинет в краснодарцев камень?бились,стелились - с отсутствием многих игроков основы выглядели ничуть не слабее Ренна...опять хочется провести параллель с матчем зенит- Брюгге ...одни выжали всё и даже больше,вторые даже как то и не хотели особо напрягаться...

      4
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      Рейтинг: +1601

      Andrering87 > SPACE TRUCKIN 16 минут назад

      Согласен с тобой.... Пздц не туда нажал, случайно минус поставил(((((

      1
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      Рейтинг: +420

      Красногорск_Фан > SPACE TRUCKIN 16 минут назад

      Ну а кто кинет камень в Зенит (не болею за него, и не готов спорить про судейство). Собрал в России все в прошлом году, отдает игроков в сборную. Когда то должен был начаться спад. Так и с ТОП-командами (из топ-5 лиг) бывает после чемпионского сезона. Другое дело что делается чтобы избежать / преодолеть. Все сходятся что Зениту нужна встряска

      1
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      Рейтинг: +5353

      Владислав Vlad > Красногорск_Фан 8 минут назад

      Начаться спад??? А в прошлом году Зенит до полуфинала ЛЧ дошёл???
      Все ведущие Зенита отдыхали в прошлом туре, благо матч был с "дочкой", можно было "лидеров" не напрягать.)

      1
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      Рейтинг: +420

      Красногорск_Фан > Владислав Vlad 6 минут назад

      Я тоже не рад счету. Брюгге проеграть на своем поле. Как то фу

      1
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      Рейтинг: +1112

      Январь 59 23 минуты назад

      Радует и тот факт, что никто не смог победить. Все потеряли очки. Начинаем сначала. Даст Бог, Кабелиа мимо короны проскочит, да и Вандерсон должен через неделю быть в строю. Сафонову сегодня особый респект. Однозначно лучший.

      5
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      Рейтинг: +12314

      derrik2000 23 минуты назад

      Ну, Краснодар, ну, молодцы!
      Точнее - БРАВО, САФОНОВ!
      Видя, как играет Ренн, поймал себя на мысли, что прозвище "быки" в этом матче, по крайней мере, больше подходило Ренну: этакие напористые "бычки", не знающие усталости, но вместе с тем безыскусные в атаке, против команды, у которой ПОЛОВИНА основного состава в лазарете и которая ПЕРВЫЙ РАЗ ИГРАЕТ матч такого уровня, да ещё и в гостях и не против какого-нибудь, ну, например, Маккаби из Хайфы, а против Ренна, который и в прошлом сезоне занял призовое место во французском чемпионате, и в этом году в лидирующей группе находится.
      А, ведь, имели и краснодарцы моменты ещё забить.
      ИМЕЛИ!
      Ну, ладно.
      Хороший, даже ОТЛИЧНЫЙ результат для игравшего в гостях новичка ЛЧ.

      5
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      Рейтинг: +3075

      maygli 23 минуты назад

      Молодцы, выдержали напор Ренна не стушевались и сами навязывали свою игру.

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