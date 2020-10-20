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  • Агент Головина Артемов: «Летом вели переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»

Агент Головина Артемов: «Летом вели переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»

20 октября 2020, 19:57
10

К полузащитнику «Монако» Александру Головину есть интерес со стороны других команд. Информацию сообщил агент Олег Артемов.

«Если говорить об интересе к нему, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ». Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определeнное обсуждение было.

Пока Саша в «Монако», но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всe закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера», – сказал Артемов.

  • «Монако» купил игрока у ЦСКА в 2018 году.
  • Сейчас футболист травмирован.
  • «Монако» идет в Лиге 1 восьмым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ПСЖ Барселона Головин Александр
Комментарии (10)
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koli4ka
1603214968
и че Саня там вялотекуще лавку будет полировать,но за какие то деньги?
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Cules2013
1603215607
Агент: "Барселона/ПСЖ, не хотите купить Головина?". Барселона/ПСЖ: "Нет, не хотим". Такие переговоры?)
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Hektor 84
1603216062
С таким уровнем игры он там будет сетку с мечами носить и воду подавать.
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Томик
1603216100
Давайте уже Барселону совсем на дно не будем опускать. У них уже и так Дембеле есть и компания. Головина только и не хватает. Пусть хоть в Монако заиграет для начала.
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Арч
1603218966
лучше во вторую лигу Испании чем в расеюшку!адекватный футболист
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FanatSerj
1603224451
Ну в Монако он точно не растёт, пришел а тут развал полный, а ему все же команда нужна.
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vladimir-7
1603264578
Агент А.Головина, не разглашай тайну своей работы, не создавай проблем своему игроку, тихо и с пользой работай, а уж потом твою работу оценят.
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Drapik
1604250493
Головин оказался не того уровня, чтобы тянуть Монако. Была надежда, что Монако его вытянет, но сам клуб в тот момент и по сегодняшний день в полном г
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