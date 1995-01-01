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    Агент Головина Артемов: «Летом вели переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»

    К полузащитнику «Монако» Александру Головину есть интерес со стороны других команд. Информацию сообщил агент Олег Артемов.

    «Если говорить об интересе к нему, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ». Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определeнное обсуждение было.

    Пока Саша в «Монако», но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всe закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера», – сказал Артемов.

    • «Монако» купил игрока у ЦСКА в 2018 году.
    • Сейчас футболист травмирован.
    • «Монако» идет в Лиге 1 восьмым.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7

      Арч 9 минут назад

      лучше во вторую лигу Испании чем в расеюшку!адекватный футболист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4388

      Томик 56 минут назад

      Давайте уже Барселону совсем на дно не будем опускать. У них уже и так Дембеле есть и компания. Головина только и не хватает. Пусть хоть в Монако заиграет для начала.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5885

      Hektor 84 57 минут назад

      С таким уровнем игры он там будет сетку с мечами носить и воду подавать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1223

      Romantic2010 > Hektor 84 30 минут назад

      А участвовать в рыцарских турнирах будет? Или только таскать мечи собирается?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3002

      solodealer 1 час назад

      – Опять хочу в Париж! – А Вы уже бывали там? – Нет, но я уже хотел.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10647

      Cules2013 1 час назад

      Агент: "Барселона/ПСЖ, не хотите купить Головина?".
      Барселона/ПСЖ: "Нет, не хотим".

      Такие переговоры?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3002

      solodealer > Cules2013 59 минут назад

      Скорее, вот такие:
      - Алё, это Барселона?
      - Да, а это кто?
      - Головин.
      - И...Что Вы хотели?
      -Поговорить!
      - А вас там сколько?
      - Двое. Я и мой агент...
      - вот и поговорите...))+

      1
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      Рейтинг: +1276

      koli4ka 1 час назад

      и че Саня там вялотекуще лавку будет полировать,но за какие то деньги?

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