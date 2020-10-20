Агент Головина Артемов: «Летом вели переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ»

К полузащитнику «Монако» Александру Головину есть интерес со стороны других команд. Информацию сообщил агент Олег Артемов.
«Если говорить об интересе к нему, то этим летом мы вели вялотекущие переговоры с «Барселоной» и «ПСЖ». Англии пока не было. Скажу честно, это была такая информативная работа, без конкретики, но определeнное обсуждение было.
Пока Саша в «Монако», но если будет хорошее предложение, кто его знает, чем всe закончится. Уверенно можно сказать, что Головин думает только о Европе. Ни о каком возвращении в Россию на данный момент не может быть и речи. У него будет хорошая европейская карьера», – сказал Артемов.
- «Монако» купил игрока у ЦСКА в 2018 году.
- Сейчас футболист травмирован.
- «Монако» идет в Лиге 1 восьмым.
Источник: «Чемпионат»