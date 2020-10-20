Семак – о противостоянии со «Спартаком»: «Не думаю, что ненависть стала сильнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о соперничестве питерской команды со «Спартаком».

– Вы сказали недавно, что «Спартак» стал сильнее. А что скажете об остальных конкурентах?

– ЦСКА провел очень хорошую трансферную кампанию. Тот же «Локомотив» выглядит достойно, идет в группе лидеров. Отмечу и «Краснодар», который увеличил обойму для успешного выступления не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов. Собственно, команды, которые раньше были нашими конкурентами, и в этом году будут бороться с нами.

– Нет ощущения, что соперничество со «Спартаком» в последнее время вышло на новый виток? Что ненависть стала сильнее.

– Нет, я так не думаю. Понятно, что к матчам «Зенита» со «Спартаком» приковано отдельное внимание. Какие-то словесные перепалки, комментарии – все СМИ это с удовольствием тиражируют. Но к команде и игрокам такие вещи не имеют никакого отношения. Мы уважаем соперника и выясняем, кто сильнее на футбольном поле, – сказал Семак.