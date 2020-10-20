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    Семак – о противостоянии со «Спартаком»: «Не думаю, что ненависть стала сильнее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о соперничестве питерской команды со «Спартаком».

    – Вы сказали недавно, что «Спартак» стал сильнее. А что скажете об остальных конкурентах?

    – ЦСКА провел очень хорошую трансферную кампанию. Тот же «Локомотив» выглядит достойно, идет в группе лидеров. Отмечу и «Краснодар», который увеличил обойму для успешного выступления не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов. Собственно, команды, которые раньше были нашими конкурентами, и в этом году будут бороться с нами.

    – Нет ощущения, что соперничество со «Спартаком» в последнее время вышло на новый виток? Что ненависть стала сильнее.

    – Нет, я так не думаю. Понятно, что к матчам «Зенита» со «Спартаком» приковано отдельное внимание. Какие-то словесные перепалки, комментарии – все СМИ это с удовольствием тиражируют. Но к команде и игрокам такие вещи не имеют никакого отношения. Мы уважаем соперника и выясняем, кто сильнее на футбольном поле, – сказал Семак.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9375

      alarm 27 минут назад

      стыдно за спартак!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8016

      JTherry > alarm 11 минут назад

      стыдно за Боярского! "зеленоглазое такси" на свалке?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      Alex_MI_5 > alarm 4 минуты назад

      стыдно за мамку аларма!

      0
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