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    Кержаков: «С Яриком говорю на русском, с Деяном — на английском. Иногда путаюсь»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о взаимодействии с защитниками команды.

    — В новом сезоне у «Зенита» произошли серьезные кадровые изменения в линии защиты. Ушел Иванович, пришли Ловрен и Круговой. Можно ли говорить, что взаимопонимание в оборонительных действиях уже достигнуто?

    — С этим проблем нет. Язык футбола — один, а Ловрен, Ярик, Дуглас — это игроки с большой буквы, высочайшие профессионалы.

    — Смена центральных защитников как-то влияет на игру вратаря?

    — Это зависит от того, кто кого меняет. Ловрен, как и Ива, знает, что нужно делать на поле. Он руководит защитой, абсолютно уверен в себе. Это человек с определенным менталитетом, выигравший на клубном уровне все возможные трофеи. Если бы у него был другой подход, наверное, в «Ливерпуле» он не играл бы. Вот когда приходит молодой и неопытный игрок, у вратаря работы прибавляется — в плане концентрации, подсказа. Ошибки молодые защитники совершают намного чаще, чем опытные.

    — Когда в центре защиты Ловрен играет, например, с Дугласом, общаетесь с ними на смеси языков?

    — Хотя Дуглас знает немецкий и английский, я стараюсь использовать португальские слова. С Яриком говорю на русском, с Деяном — на английском. Иногда путаюсь. Недавно на тренировке крикнул Ярику: «Portero!» («вратарь» по испански – прим. «Бомбардира»). Он поворачивается: «Шо ты сказал?» – рассказал Кержаков.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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