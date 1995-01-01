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    Арбитр Вилков вызван на заседание КДК по матчу «Краснодар» – «Рубин»

    Главный арбитр матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин» (3:1) Михаил Вилков вызван на заседание КДК РФС. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

    «Рубин» прислал протест по данному матчу. Заседание состоится в среду. Представители «Краснодара» и «Рубина» приглашены на заседание в режиме онлайн, также в заседании примет участие судья Вилков. КДК запросил в департаменте инспектирования рапорт инспектора по этому матчу», – приводит слова Григорьянца ТАСС.

    • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
    • В данном случае нельзя было обращаться к ВАР, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 07:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +605

      Andrew01 30 минут назад

      Блин, ну если и такие пенальти не ставить, то через сезон можно будет и блокшоты увидеть как в баскетболе. Вопрос почему сразу не поставил и почему ВАР долго так смотрел? мне кажется единственный вопрос, который можно обсудить по данному моменту.

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      Рейтинг: +5532

      Alekxei Z. 1 час назад

      Квалификация данного персонажа всегда вызывала вопросы , но столько добра сделал одному клубу , что ничего не стоит бояться.
      Награждён за свою деятельность председательством футбола Нижнего Новгорода.
      Газпром и РФС своих не бросает. Ну может пожурят для вида.

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      Рейтинг: +13576

      vladimir-7 > Alekxei Z. 1 час назад

      Выражайся точнее, Газпром снабжает РФС-кую кормушку для
      питания всех его комитетов, поэтому, чего можно ожидать, как
      выгодно Газпрому, так и сделают.

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      Рейтинг: +5532

      Alekxei Z. > vladimir-7 1 час назад

      РФСом руководят выходцы из Газпрома, ну куда ещё точнее выражаться ?
      Говорим РФС подразумеваем ГАЗПРОМ, вас так устраивает ?

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      Рейтинг: +13576

      vladimir-7 > Alekxei Z. 27 минут назад

      Меня-то устраивает, а чего опасаться, пиши как есть, а
      то подразумеваем, имеем ввиду.

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