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  • Арбитр Вилков вызван на заседание КДК по матчу «Краснодар» – «Рубин»

Арбитр Вилков вызван на заседание КДК по матчу «Краснодар» – «Рубин»

20 октября 2020, 07:34
10

Главный арбитр матча 11-го тура РПЛ «Краснодар»«Рубин» (3:1) Михаил Вилков вызван на заседание КДК РФС. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Рубин» прислал протест по данному матчу. Заседание состоится в среду. Представители «Краснодара» и «Рубина» приглашены на заседание в режиме онлайн, также в заседании примет участие судья Вилков. КДК запросил в департаменте инспектирования рапорт инспектора по этому матчу», – приводит слова Григорьянца ТАСС.

  • На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
  • В данном случае нельзя было обращаться к ВАР, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Григорьянц Артур Вилков Михаил
Комментарии (10)
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Andrew01
1603180670
Блин, ну если и такие пенальти не ставить, то через сезон можно будет и блокшоты увидеть как в баскетболе. Вопрос почему сразу не поставил и почему ВАР долго так смотрел? мне кажется единственный вопрос, который можно обсудить по данному моменту.
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Жорик кекс обжорик
1603187028
не думаю что тут проблема в вилкове. ему на вар сказали что там возможно рука после того как он свистнул, скажут что проблема в операторе на вар который долгог разбирал момент...
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paracetamol
1603190419
Пенальти был чистый, какие вопросы, если без бюрократии?
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portero
1603198887
Ждем результата, надеюсь до маразма с переиговками не дойдёт.
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zigbert
1603199725
По самому пенальти нет никаких вопросов но был нарушен регламент. Неужели Вилков не знал об этом? Возможно ассистенты на ВАРе поздно среагировали.
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