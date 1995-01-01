Арбитр Вилков вызван на заседание КДК по матчу «Краснодар» – «Рубин»

Блин, ну если и такие пенальти не ставить, то через сезон можно будет и блокшоты увидеть как в баскетболе. Вопрос почему сразу не поставил и почему ВАР долго так смотрел? мне кажется единственный вопрос, который можно обсудить по данному моменту.
Главный арбитр матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Рубин» (3:1) Михаил Вилков вызван на заседание КДК РФС. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Рубин» прислал протест по данному матчу. Заседание состоится в среду. Представители «Краснодара» и «Рубина» приглашены на заседание в режиме онлайн, также в заседании примет участие судья Вилков. КДК запросил в департаменте инспектирования рапорт инспектора по этому матчу», – приводит слова Григорьянца ТАСС.
- На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но смотреть видео Вилков направился уже после возобновления игры.
- В данном случае нельзя было обращаться к ВАР, так как мяч был вновь введен в игру. Вилков же по итогам эпизода назначил пенальти в ворота «Рубина».
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