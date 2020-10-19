Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. УЕФА может расширить ЛЧ до 36 команд, у Кабелья и Маркова подозрение на коронавирус

Главные новости дня. УЕФА может расширить ЛЧ до 36 команд, у Кабелья и Маркова подозрение на коронавирус

19 октября 2020, 23:15
1

Малком пропустит матч с «Брюгге»

Матч «Химки» – «Зенит» пройдет при пустых трибунах. В Москве также могут запретить игры со зрителями

Заболотный: «Когда играл в ПФЛ, очень много выпивал. Было подавленное состояние, депрессия»

Защитник «Ромы» Перес мог перейти в «Спартак»

Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне»

Кабелья и Марков не полетели на матч ЛЧ с «Ренном». У обоих подозрение на коронавирус

Смолов, Чорлука и Зе Луиш отправились с «Локомотивом» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

Грулев извинился перед Карповым за удар локтем в матче ЦСКА – «Динамо». Эпизод может рассмотреть ЭСК РФС

Влашич, Кварацхелия и Вендел – самые подорожавшие игроки РПЛ. Малком – самый дорогой футболист лиги

УЕФА может через четыре года расширить Лигу чемпионов до 36 команд

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cevin cigan
1603148707
ЛЧ становится говно-турниром и его придётся смотреть 1/4 финала!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавил клуб Месси
11:19
Лапочкин назвал судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
1
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
1
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
1
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Все новости
Все новости
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
1
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
10:25
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
1
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
1
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
08:45
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
Вчера, 23:29
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+