Главные новости дня. УЕФА может расширить ЛЧ до 36 команд, у Кабелья и Маркова подозрение на коронавирус

Малком пропустит матч с «Брюгге»
Матч «Химки» – «Зенит» пройдет при пустых трибунах. В Москве также могут запретить игры со зрителями
Заболотный: «Когда играл в ПФЛ, очень много выпивал. Было подавленное состояние, депрессия»
Защитник «Ромы» Перес мог перейти в «Спартак»
Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне»
Кабелья и Марков не полетели на матч ЛЧ с «Ренном». У обоих подозрение на коронавирус
Смолов, Чорлука и Зе Луиш отправились с «Локомотивом» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»
Грулев извинился перед Карповым за удар локтем в матче ЦСКА – «Динамо». Эпизод может рассмотреть ЭСК РФС
Влашич, Кварацхелия и Вендел – самые подорожавшие игроки РПЛ. Малком – самый дорогой футболист лиги
УЕФА может через четыре года расширить Лигу чемпионов до 36 команд