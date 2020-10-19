Главные новости дня. УЕФА может расширить ЛЧ до 36 команд, у Кабелья и Маркова подозрение на коронавирус

Малком пропустит матч с «Брюгге»

Матч «Химки» – «Зенит» пройдет при пустых трибунах. В Москве также могут запретить игры со зрителями

Заболотный: «Когда играл в ПФЛ, очень много выпивал. Было подавленное состояние, депрессия»

Защитник «Ромы» Перес мог перейти в «Спартак»

Митрюшкин находится на просмотре в «Фортуне»

Кабелья и Марков не полетели на матч ЛЧ с «Ренном». У обоих подозрение на коронавирус

Смолов, Чорлука и Зе Луиш отправились с «Локомотивом» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

Грулев извинился перед Карповым за удар локтем в матче ЦСКА – «Динамо». Эпизод может рассмотреть ЭСК РФС

Влашич, Кварацхелия и Вендел – самые подорожавшие игроки РПЛ. Малком – самый дорогой футболист лиги

УЕФА может через четыре года расширить Лигу чемпионов до 36 команд