Матч «Химки» – «Зенит» пройдет при пустых трибунах

РПЛ выступила с официальным заявлением относительно матча 13-го тура РПЛ «Химки» – «Зенит». Игра пройдет при пустых трибунах.

«Согласно постановлению, подписанному Губернатором Московской области Андреем Воробьeвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.

Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.

Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер», – сообщает пресс-служба лиги.

Минспорта МО: «Домашние матчи «Химок» будут проводиться без зрителей, пока не выйдем на плато»