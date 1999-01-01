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    Матч «Химки» – «Зенит» пройдет при пустых трибунах

    РПЛ выступила с официальным заявлением относительно матча 13-го тура РПЛ «Химки»«Зенит». Игра пройдет при пустых трибунах.

    «Согласно постановлению, подписанному Губернатором Московской области Андреем Воробьeвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.

    Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.

    Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер», – сообщает пресс-служба лиги.

    Минспорта МО: «Домашние матчи «Химок» будут проводиться без зрителей, пока не выйдем на плато»

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    Источник: пресс-служба РПЛ

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7957

      JTherry 3 минуты назад

      Существует вероятность, что вслед за Подмосковьем, где в понедельник запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями, могут принять аналогичное решение и в Москве до конца недели...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9117

      ilichkadr 1 час назад

      Интересно, а по ящику "ТинаТВ" будут показывать или как обычно "Матч-Премьер"?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7957

      JTherry > ilichkadr 1 минуту назад

      по матч-премьер будут показывать химки - зенит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9323

      alarm 1 час назад

      ждём визгов из тарасофки)

      4
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      Рейтинг: +3945

      NewLife > alarm 1 час назад

      Единственный визг, и то с питерских помоек)))

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