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Матч «Химки» – «Зенит» пройдет при пустых трибунах

19 октября 2020, 14:32
9

РПЛ выступила с официальным заявлением относительно матча 13-го тура РПЛ «Химки»«Зенит». Игра пройдет при пустых трибунах.

«Согласно постановлению, подписанному Губернатором Московской области Андреем Воробьeвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.

Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.

Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер», – сообщает пресс-служба лиги.

Минспорта МО: «Домашние матчи «Химок» будут проводиться без зрителей, пока не выйдем на плато»

Источник: пресс-служба РПЛ
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
Комментарии (9)
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ilichkadr
1603108092
Интересно, а по ящику "ТинаТВ" будут показывать или как обычно "Матч-Премьер"?
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JTherry
1603112964
Существует вероятность, что вслед за Подмосковьем, где в понедельник запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями, могут принять аналогичное решение и в Москве до конца недели...
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vladimir-7
1603122289
Только по Матч премьер зрители смогут увидеть как судьи будут Химки топить.
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Enter2006
1603122540
Эх... так недалеко и до посадки игроков на плейстейшены для продолжения сезона РПЛ.
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