Матч «Химки» – «Зенит» пройдет при пустых трибунах

Существует вероятность, что вслед за Подмосковьем, где в понедельник запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями, могут принять аналогичное решение и в Москве до конца недели...
РПЛ выступила с официальным заявлением относительно матча 13-го тура РПЛ «Химки» – «Зенит». Игра пройдет при пустых трибунах.
«Согласно постановлению, подписанному Губернатором Московской области Андреем Воробьeвым, с 21 октября спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся без участия зрителей.
Таким образом, ФК «Химки» должен провести матч 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги против «Зенита», запланированный на 1 ноября, при закрытых трибунах. Ограничения в Московской области действуют до 7 ноября.
Лига находится в контакте с РФС и органами государственной власти на предмет возможного ужесточения ограничительных мер», – сообщает пресс-служба лиги.
Минспорта МО: «Домашние матчи «Химок» будут проводиться без зрителей, пока не выйдем на плато»