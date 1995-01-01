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    Защитник «Ромы» Перес мог перейти в «Спартак»

    Правый защитник «Ромы» Бруно Перес был близок к переходу в «Спартак» в летнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

    Итальянский клуб принял предложение красно-белых в размере 2 миллионов евро, но в последний момент решил оставить 30-летнего футболиста у себя минимум до зимнего трансферного окна.

    Самому Бруно Пересу московский клуб предлагал зарплату в размере 500 миллионов евро + бонусы.

    • Трансферная стоимость защитника – 3 миллиона евро.
    • Контракт Переса с «Ромой» истекает в июне 2021 года.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12272

      derrik2000 16 минут назад

      О!
      Это не о нём ли Газизов давал интервью, где сказал::

      "У нас был 100-процентный вариант два дня назад, уже обо всем договорились, но в итоге все вместе решили не брать никого на эту позицию.

      — На какую позицию?

      — Я не буду говорить. Мы за этим футболистом следим. Он был готов к переходу, клуб был готов. Будем смотреть, как он дальше будет играть и развиваться.

      — Это был человек за деньги?

      — Да."
      ??????

      Он правый защитник (полузащитник).
      Можен играть на позиции левого защитника.
      Тогда получается, что если ентого Переса возьмут зимой, Мозеса справа в полузащиту определят?
      Или я что-то не понимаю?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      red-white fox 24 минуты назад

      Зарплату в размере 500 миллионов евро + бонусы (наверное ярд)))

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