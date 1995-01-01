Защитник «Ромы» Перес мог перейти в «Спартак»

О!
Это не о нём ли Газизов давал интервью, где сказал::
"У нас был 100-процентный вариант два дня назад, уже обо всем договорились, но в итоге все вместе решили не брать никого на эту позицию.
— На какую позицию?
— Я не буду говорить. Мы за этим футболистом следим. Он был готов к переходу, клуб был готов. Будем смотреть, как он дальше будет играть и развиваться.
— Это был человек за деньги?
— Да."
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Он правый защитник (полузащитник).
Можен играть на позиции левого защитника.
Тогда получается, что если ентого Переса возьмут зимой, Мозеса справа в полузащиту определят?
Или я что-то не понимаю?
Правый защитник «Ромы» Бруно Перес был близок к переходу в «Спартак» в летнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Итальянский клуб принял предложение красно-белых в размере 2 миллионов евро, но в последний момент решил оставить 30-летнего футболиста у себя минимум до зимнего трансферного окна.
Самому Бруно Пересу московский клуб предлагал зарплату в размере 500 миллионов евро + бонусы.
- Трансферная стоимость защитника – 3 миллиона евро.
- Контракт Переса с «Ромой» истекает в июне 2021 года.