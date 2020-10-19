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Защитник «Ромы» Перес мог перейти в «Спартак»

19 октября 2020, 15:39
5

Правый защитник «Ромы» Бруно Перес был близок к переходу в «Спартак» в летнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

Итальянский клуб принял предложение красно-белых в размере 2 миллионов евро, но в последний момент решил оставить 30-летнего футболиста у себя минимум до зимнего трансферного окна.

Самому Бруно Пересу московский клуб предлагал зарплату в размере 500 тысяч евро + бонусы.

  • Трансферная стоимость защитника – 3 миллиона евро.
  • Контракт Переса с «Ромой» истекает в июне 2021 года.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Рома Перес Бруно
Комментарии (5)
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red-white fox
1603111708
Зарплату в размере 500 миллионов евро + бонусы (наверное ярд)))
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derrik2000
1603112208
О! Это не о нём ли Газизов давал интервью, где сказал:: "У нас был 100-процентный вариант два дня назад, уже обо всем договорились, но в итоге все вместе решили не брать никого на эту позицию. — На какую позицию? — Я не буду говорить. Мы за этим футболистом следим. Он был готов к переходу, клуб был готов. Будем смотреть, как он дальше будет играть и развиваться. — Это был человек за деньги? — Да." ?????? Он правый защитник (полузащитник). Можен играть на позиции левого защитника. Тогда получается, что если ентого Переса возьмут зимой, Мозеса справа в полузащиту определят? Или я что-то не понимаю?
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Hektor 84
1603129907
Умники с бомбардира даже статью с другого сайта правильно и без ошибок перекатать не в состоянии.
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