Защитник «Ромы» Перес мог перейти в «Спартак»

Правый защитник «Ромы» Бруно Перес был близок к переходу в «Спартак» в летнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

Итальянский клуб принял предложение красно-белых в размере 2 миллионов евро, но в последний момент решил оставить 30-летнего футболиста у себя минимум до зимнего трансферного окна.

Самому Бруно Пересу московский клуб предлагал зарплату в размере 500 тысяч евро + бонусы.