Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    УЕФА может через четыре года расширить Лигу чемпионов до 36 команд

    УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов, одним из пунктов которой может стать увеличение числа участников группового этапа турнира с сезона-2024/25.

    По информации The Telegraph, изучается предложение расширить групповой раунд с 32 до 36 команд. Если эти изменения вступят в силу, то будут рассматриваться два варианта проведения соревнования.

    Первый: разделение 36 клубов на шесть групп – каждый из них сыграет по десять матчей (по пять дома и в гостях).

    Второй: каждая команда сыграет десять матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева.

    Ожидается, что окончательное решение по реформе ЛЧ примут в следующем году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1185

      Стыдно за зенит 1 час назад

      6 групп по 6 команд было бы норм. Да и кабинетным бомжам от топ клуба отвертеться не получится, придется играть, а не как сейчас, с Генками да Брюгге, Ну и 6 место грязных бомжей в группе - это здорово.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru