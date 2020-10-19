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УЕФА может через четыре года расширить Лигу чемпионов до 36 команд

19 октября 2020, 21:58
2

УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов, одним из пунктов которой может стать увеличение числа участников группового этапа турнира с сезона-2024/25.

По информации The Telegraph, изучается предложение расширить групповой раунд с 32 до 36 команд. Если эти изменения вступят в силу, то будут рассматриваться два варианта проведения соревнования.

Первый: разделение 36 клубов на шесть групп – каждый из них сыграет по десять матчей (по пять дома и в гостях).

Второй: каждая команда сыграет десять матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева.

Ожидается, что окончательное решение по реформе ЛЧ примут в следующем году.

Источник: The Telegraph
Лига чемпионов
Комментарии (2)
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DeStar
1603142767
ну не, хз, и так в лч играют порой такие днища... с другой стороны хочется увидеть как слабые и не богатые клубы творят сенсации вынося реал, барсу ,баварию и так далее. Но стоят ли 2-3 сенсации за лч сезон, того что остальные матч слабых команд будут заканчиваться в районе 6-0?
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vladimir-7
1603179304
Разделить 36 команд на две лиги: команды первой лиги сыграют между собой и определят победителя ЛЧ, две команды с двух последних мест перейдут во вторую лигу, а две команды, победителей второй лиги перейдут в первую лигу. Таким образом, будет три группы по шесть команд в каждой и аналогично во второй лиге.
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