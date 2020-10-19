УЕФА может через четыре года расширить Лигу чемпионов до 36 команд

УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов, одним из пунктов которой может стать увеличение числа участников группового этапа турнира с сезона-2024/25.

По информации The Telegraph, изучается предложение расширить групповой раунд с 32 до 36 команд. Если эти изменения вступят в силу, то будут рассматриваться два варианта проведения соревнования.

Первый: разделение 36 клубов на шесть групп – каждый из них сыграет по десять матчей (по пять дома и в гостях).

Второй: каждая команда сыграет десять матчей с десятью разными соперниками, которые будут подбираться на основе системы посева.

Ожидается, что окончательное решение по реформе ЛЧ примут в следующем году.