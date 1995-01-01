«СЭ»: в Москве могут запретить матчи со зрителями

Ладно, подождем весны..
На трибунах уже достаточно холодно, на диванах и в кафешках будем смотреть..
Ну это конечно я к тем, кто на стадионы ходит футбол посмотреть воочию..
В Москве, вслед за Подмосковьем, могут запретить проведение спортивных мероприятий со зрителями. Московская мэрия может принять такое решение до конца недели.
Сообщается, что главная причина возможных ограничений – негативная динамика по заболеваемости коронавирусом в столице.
- Ранее стало известно о закрытии трибун на спортивных соревнованиях в Подмосковье.
- Матч «Химки» – «Зенит» пройдет при пустых трибунах