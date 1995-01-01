«СЭ»: в Москве могут запретить матчи со зрителями

В Москве, вслед за Подмосковьем, могут запретить проведение спортивных мероприятий со зрителями. Московская мэрия может принять такое решение до конца недели.

Сообщается, что главная причина возможных ограничений – негативная динамика по заболеваемости коронавирусом в столице.