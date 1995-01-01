«СЭ»: в Москве могут запретить матчи со зрителями

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4174

      BarStep 55 минут назад

      Ладно, подождем весны..
      На трибунах уже достаточно холодно, на диванах и в кафешках будем смотреть..
      Ну это конечно я к тем, кто на стадионы ходит футбол посмотреть воочию..

      0
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      Рейтинг: +2438

      Питерский князь 1 час назад

      Чумная мАсква, везде крысы и блохи, а ну да, еще и свиньи!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +4174

      BarStep > Питерский князь 1 час назад

      Шутка не очень.., мне лично не понравилась.. И это я очень мягко сказал

      2
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      Рейтинг: +9361

      alarm 1 час назад

      плюсы тоже есть: хряки не смогут насвинячить на трибунах

      2
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      Рейтинг: +32

      Dob13 > alarm 1 час назад

      Ну с чего ты взял, что они насвинячат? Ровно, как и другие болельщики других клубов

      0
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      Рейтинг: +9361

      alarm > Dob13 1 час назад

      да что я - хряков не знаю, что ли??

      3
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      Рейтинг: +2155

      Puddle > Dob13 1 час назад

      Где хряки (они же рылы, поросята, визгуны, дезеувы) - тпм непролазная грязь! На УАЗике еле проедешь! Гы-гыг-ыг

      3
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      Рейтинг: +11259

      KLIM777 2 часа назад

      больные сидят в госдуме. При 15 новых случаях в день они открывают новые рейсы в новые страны. Так все-0таки может не стоит устраивать клоунаду. Ежегодно вирус будет среди нас. Его не уничтожить уже.

      3
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      Рейтинг: +3048

      serhio80 > KLIM777 1 час назад

      у тебя есть статистика по завезенным случаям? в открытых странах ситуация лучше чем у нас и вероятность заболеть меньше чем у нас, белорусы и шведы вообще ничего не закрывали, у них ситуация как то отличается от общей? франция закрылась и 30к в день при в два раза меньшем населении

      0
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      Рейтинг: +422

      Enter2006 > serhio80 24 минуты назад

      В Беларуси и своего вируса хватает. Его изгоняют а он ну никак не хочет уходить... )

      0
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      Рейтинг: +1937

      FENIX-SL 2 часа назад

      а то что вообще не надо было их запускать начинать..такой мысли не пришло

      -2
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