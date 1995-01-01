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    Мамаев: «Переживаю за «Краснодар» в еврокубках, для меня это не чужая команда»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев будет поддерживать «Краснодар» в матчах Лиги чемпионов.

    «Планировал завтра глянуть «Краснодар» в Лиге чемпионов. Переживаю за них в еврокубках. Как ни крути, для меня это не чужая команда», – сказал Мамаев в инстаграм-эфире своей жены Аланы.

    • Во вторник «Краснодар» дебютирует в групповом этапе ЛЧ гостевым матчем с «Ренном».
    • Также российской команде предстоит сыграть с «Челси» и «Севильей».
    • Мамаев выступал за краснодарский клуб с 2013 по 2019 год. С ним расторгли контракт сразу после выхода из тюрьмы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +657

      Чехов на Садовой 13 минут назад

      Галицкий, ну забери ты его назад. Просится человек. Всё равно с него толку, как с дерьма пуля. Среди быков, глядишь, с охотой (или в охотку) играть начнёт.

      0
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      Рейтинг: +22

      AlexandrCSKA 57 минут назад

      а ЦСКА для тебя чужая) говно ты паша

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