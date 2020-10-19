Мамаев: «Переживаю за «Краснодар» в еврокубках, для меня это не чужая команда»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев будет поддерживать «Краснодар» в матчах Лиги чемпионов.

«Планировал завтра глянуть «Краснодар» в Лиге чемпионов. Переживаю за них в еврокубках. Как ни крути, для меня это не чужая команда», – сказал Мамаев в инстаграм-эфире своей жены Аланы.