Мамаев: «Переживаю за «Краснодар» в еврокубках, для меня это не чужая команда»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев будет поддерживать «Краснодар» в матчах Лиги чемпионов.
«Планировал завтра глянуть «Краснодар» в Лиге чемпионов. Переживаю за них в еврокубках. Как ни крути, для меня это не чужая команда», – сказал Мамаев в инстаграм-эфире своей жены Аланы.
- Во вторник «Краснодар» дебютирует в групповом этапе ЛЧ гостевым матчем с «Ренном».
- Также российской команде предстоит сыграть с «Челси» и «Севильей».
- Мамаев выступал за краснодарский клуб с 2013 по 2019 год. С ним расторгли контракт сразу после выхода из тюрьмы.
Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой