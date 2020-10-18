Ван Дейк повредил связки колена. Игроку потребуется операция

Оранжевым придется тяжелее, чем есть сейчас. А сейчас с игрой все не просто.
Защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку будет проведена операция после травмы, полученной в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).
Голландец получил повреждение связок колена после столкновения с голкипером Джорданом Пикфордом. Никаких точных прогнозов по его возвращению на поле пока не дается.
По информации Daily Mail, ван Дейк может пропустить остаток сезона, так на восстановление ему потребуется семь-восемь месяцев.
- В сезоне АПЛ ван Дейк не пропустил ни матча, забил гол.
- «Ливерпуль» идет в таблице вторым.