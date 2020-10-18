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    Ван Дейк повредил связки колена. Игроку потребуется операция

    Защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку будет проведена операция после травмы, полученной в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

    Голландец получил повреждение связок колена после столкновения с голкипером Джорданом Пикфордом. Никаких точных прогнозов по его возвращению на поле пока не дается.

    По информации Daily Mail, ван Дейк может пропустить остаток сезона, так на восстановление ему потребуется семь-восемь месяцев.

    • В сезоне АПЛ ван Дейк не пропустил ни матча, забил гол.
    • «Ливерпуль» идет в таблице вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    18.10.2020 21:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1237

      DMитрий 17 минут назад

      Оранжевым придется тяжелее, чем есть сейчас. А сейчас с игрой все не просто.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +384

      ySS 1 час назад

      Это потеря, громадная потеря

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7106

      piligrim1986 3 часа назад

      печально

      0
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