Ван Дейк повредил связки колена. Игроку потребуется операция

Защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку будет проведена операция после травмы, полученной в матче пятого тура АПЛ против «Эвертона» (2:2).

Голландец получил повреждение связок колена после столкновения с голкипером Джорданом Пикфордом. Никаких точных прогнозов по его возвращению на поле пока не дается.

По информации Daily Mail, ван Дейк может пропустить остаток сезона, так на восстановление ему потребуется семь-восемь месяцев.