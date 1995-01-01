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    РПЛ. ЦСКА победил «Динамо» и поднялся на третье место

    В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Динамо» – 3:1.

    Голы в составе победителей забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. У гостей единственный забитый мяч на счету Никола Моро.

    ЦСКА набрал 22 очка и поднялся на третье место в таблице. «Динамо» идет седьмым (17 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кучаев, 50; 2:0 – Эджуке, 54; 2:1 – Моро, 57; 3:1 – Дивеев, 67.

    Удаления: нет – Евгеньев, 75 (вторая ж.к.)

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Кучаев, Эджуке (Тикнизян, 62), Влашич (Бистрович, 78), Чалов (Гайч, 62).

    Динамо: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин (Каборе, 66), Грулeв (Комличенко, 66), Лесовой (Нойштедтер, 78), Шиманьски, Моро, Н'Жи.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии30
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      Рейтинг: +27

      RUBINTATAR 46 минут назад

      Так и будет без БЕРДЫЕВА,Динамо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1949

      SunRomeS 1 час назад

      Красавцы!!! ЦВБП!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5841

      GoLenaStop 1 час назад

      Достойная игра Динамо в первом тайме.
      Матч хороший, с интригой.
      ЦСКА благодаря опыту и Акинфееву выиграл. Счет по игре.
      Спасибо командам и удачи!

      4
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      Рейтинг: +3963

      Виталий Орехов 1 час назад

      С победой Армейцы!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +13551

      vladimir-7 2 часа назад

      ЦСКА и всех болельщиков армейцев и нормальных доброжелателей с важной победой. Впереди игра в ЛЕ, УДАЧИ и БЕЗ ТРАВМ.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +14763

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну что поздравлю конкурентов с победой,заслуженная победа Армейцев,,,,

      11
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      Рейтинг: +13551

      vladimir-7 > slavutiq70 2 часа назад

      За поздравление, спасибо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1353

      gor77 2 часа назад

      Хороший матч! Впереди Лига Европы! Удачи!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2004

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Болельщиков ЦСКА с победой. Коняшки были хорошИ сегодня. Динамо в начале второго тайма пропустили в течении нескольких минут два гола из за неразберихи у ворот. Это и предрешило исход игры. Красивая победа-мои поздравления.

      3
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      Рейтинг: +4943

      Рубинище 2 часа назад

      ЦСКА с победой. счёт по игре. Динамо никакущие и на гол то не наиграли

      4
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      Рейтинг: +42414

      portero 2 часа назад

      ЦСКА с победой!!!
      Динамо костоломы... чтоб их аме выносили...

      5
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