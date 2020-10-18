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РПЛ. ЦСКА победил «Динамо» и поднялся на третье место

18 октября 2020, 18:25
33

В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Динамо» – 3:1.

Голы в составе победителей забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. У гостей единственный забитый мяч на счету Никола Моро.

ЦСКА набрал 22 очка и поднялся на третье место в таблице. «Динамо» идет седьмым (17 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кучаев, 50; 2:0 – Эджуке, 54; 2:1 – Моро, 57; 3:1 – Дивеев, 67.

Удаления: нет – Евгеньев, 75 (вторая ж.к.)

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Кучаев, Эджуке (Тикнизян, 62), Влашич (Бистрович, 78), Чалов (Гайч, 62).

Динамо: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин (Каборе, 66), Грулeв (Комличенко, 66), Лесовой (Нойштедтер, 78), Шиманьски, Моро, Н'Жи.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (33)
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CSKA57
1603035001
ЦСКА с хорошей игрой и победой! Молодцы!
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Dr.Metal
1603035023
С победой, ЦСКА! А Зайнутдинов то как хорош, а...
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Marat A.
1603035183
ЦСКА Молодцы!!!! Достойно!!! И хороший настрой перед Лигой Европы!!!! Удачи!!!!
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СвинкаСправедливости
1603035210
Матчи с ЦСКА это просто какое-то издевательство, честное слово. Безбородов просто дирижировал игрой, как мог. Порой просто переворачивал эпизоды с ног на голову. Особенно перед вторым забитым голом, когда Дзагоев после потери мяча толкнул защитника в спину, а судья развёл руками при обращении игрока Динамо. После углового забили гол. За что выдали первую ЖЕ Евгеньеву? Там ни динамики, ни грубых действий, ни СПА, даже намёка на нарушение правил не было, но вытащил карточку, видимо, потому что Влашич красиво упал, да. Потерял мяч и упёрся в игрока. Дзагоеву простили всё, что можно, Облякова ни за разговоры, ни за второе нарушение удалять никто не собирался. Рядовые нарушения в исполнении ЦСКА либо не фиксировались, либо фиксировались в их пользу. Когда защитник ударил по ногам напу Динамо, стоя у него за спиной, и ещё получил штрафной, я просто выпал, это что-то с чем-то. Динамиков просто прижали свистком. Просто бестактно приказали терпеть. У них отбирают мячи с нарушением и ещё удаляют под сомнительным предлогом. Просто спектакль, представление. У кого там опять День Рождения в ЦСКА? У Гончаренко теперь?
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portero
1603035499
ЦСКА с победой!!! Динамо костоломы... чтоб их аме выносили...
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gor77
1603035992
Хороший матч! Впереди Лига Европы! Удачи!!!
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slavа0508
1603036096
Ну что поздравлю конкурентов с победой,заслуженная победа Армейцев,,,,
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vladimir-7
1603036722
ЦСКА и всех болельщиков армейцев и нормальных доброжелателей с важной победой. Впереди игра в ЛЕ, УДАЧИ и БЕЗ ТРАВМ.
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GoLenaStop
1603038115
Достойная игра Динамо в первом тайме. Матч хороший, с интригой. ЦСКА благодаря опыту и Акинфееву выиграл. Счет по игре. Спасибо командам и удачи!
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SunRomeS
1603039578
Красавцы!!! ЦВБП!!!!!!
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