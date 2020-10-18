РПЛ. ЦСКА победил «Динамо» и поднялся на третье место

В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Динамо» – 3:1.

Голы в составе победителей забили Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. У гостей единственный забитый мяч на счету Никола Моро.

ЦСКА набрал 22 очка и поднялся на третье место в таблице. «Динамо» идет седьмым (17 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кучаев, 50; 2:0 – Эджуке, 54; 2:1 – Моро, 57; 3:1 – Дивеев, 67.

Удаления: нет – Евгеньев, 75 (вторая ж.к.)

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 20), Марадишвили, Зайнутдинов, Обляков, Кучаев, Эджуке (Тикнизян, 62), Влашич (Бистрович, 78), Чалов (Гайч, 62).

Динамо: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин (Каборе, 66), Грулeв (Комличенко, 66), Лесовой (Нойштедтер, 78), Шиманьски, Моро, Н'Жи.

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