Пирло – после ничьей с «Кротоне»: «Уверен, что «Ювентус» финиширует первым»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после матча четвертого тура Серии А против «Кротоне» (1:1). Туринцы с 60-й минуты играли в меньшинстве.
«За скудетто будет битва. Мы уже потеряли несколько очков. Однако я уверен, что «Ювентус» финиширует первым», – цитирует Пирло Football Italia.
- Для Пирло этот сезон дебютный в качестве главного тренера.
- «Ювентус» не выиграл в двух последних матчах (без учета технической победы над «Наполи»).
- Туринцы идут в таблице 12-ми.
Источник: Football Italia