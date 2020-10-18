Пирло – после ничьей с «Кротоне»: «Уверен, что «Ювентус» финиширует первым»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий после матча четвертого тура Серии А против «Кротоне» (1:1). Туринцы с 60-й минуты играли в меньшинстве.

«За скудетто будет битва. Мы уже потеряли несколько очков. Однако я уверен, что «Ювентус» финиширует первым», – цитирует Пирло Football Italia.