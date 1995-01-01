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    Аршавин: «Игроки смеялись, хохотали над тренировками Адвоката. Мы сомневались в его способностях»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил время работы под руководством Дика Адвоката. Сейчас он тренирует «Фейеноорд».

    «Чем больше времени проходит, тем больше уважения к профессиональным качествам Адвоката. В те времена, когда он нас тренировал, мы, честно, хохотали, смеялись над тем, как он тренирует. Сомневались в его способностях. С течением времени мое отношение меняется.

    В целом он здорово разруливал конфликтные ситуации. Мы его любили за приверженность атакующему футболу. Он большой профессионал. Он себя отдавал футболу, смотрел все игры. Предан футболу, «Зениту», – сказал Аршавин в беседе с Геннадием Орловым.

    • «Зенит» с Адвокатом брал РПЛ, Кубок УЕФА.
    • Аршавин сейчас работает в системе «Зенита».
    • «Фейеноорд» Адвоката в группе Лиги Европы сыграет с ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2589

      raritet 31 минуту назад

      Вот так всегда и бывает . Над кем смеетесь- над собой смеетесь. И вообще , это скорее , наша национальная черта: непослушание, самость, нигилизм. Тут историй целый ворох , начиная с " тренеришки" ....

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      Рейтинг: +272

      ab15488 36 минут назад

      Адвокаат просто лучший тренер в истории зенита. При нем в зените собралось лучшее поколение россиян и зенит реально показывал красивый атакующий футбол причём не только в рпл.

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