Аршавин: «Игроки смеялись, хохотали над тренировками Адвоката. Мы сомневались в его способностях»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил время работы под руководством Дика Адвоката. Сейчас он тренирует «Фейеноорд».
«Чем больше времени проходит, тем больше уважения к профессиональным качествам Адвоката. В те времена, когда он нас тренировал, мы, честно, хохотали, смеялись над тем, как он тренирует. Сомневались в его способностях. С течением времени мое отношение меняется.
В целом он здорово разруливал конфликтные ситуации. Мы его любили за приверженность атакующему футболу. Он большой профессионал. Он себя отдавал футболу, смотрел все игры. Предан футболу, «Зениту», – сказал Аршавин в беседе с Геннадием Орловым.
- «Зенит» с Адвокатом брал РПЛ, Кубок УЕФА.
- Аршавин сейчас работает в системе «Зенита».
- «Фейеноорд» Адвоката в группе Лиги Европы сыграет с ЦСКА.
Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова