Аршавин: «Игроки смеялись, хохотали над тренировками Адвоката. Мы сомневались в его способностях»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил время работы под руководством Дика Адвоката. Сейчас он тренирует «Фейеноорд».

«Чем больше времени проходит, тем больше уважения к профессиональным качествам Адвоката. В те времена, когда он нас тренировал, мы, честно, хохотали, смеялись над тем, как он тренирует. Сомневались в его способностях. С течением времени мое отношение меняется.

В целом он здорово разруливал конфликтные ситуации. Мы его любили за приверженность атакующему футболу. Он большой профессионал. Он себя отдавал футболу, смотрел все игры. Предан футболу, «Зениту», – сказал Аршавин в беседе с Геннадием Орловым.