Семак – о трансферной кампании «Зенита»: «То, что мы хотели сделать, не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приобретения клуба в летнее трансферное окно.

«Были определенные планы на то, какие позиции и как усиливать, То, что мы хотели сделать, не получилось.

Хорошо, что Кузяев вернулся – у него российский паспорт, игрок национальной сборной. Концовку прошлого сезона он провел уверенно. Вендел обладает организаторскими способностями, добавит вариативности. То, что на флажке мы договорились с Кузяевым и с Венделом — это хорошо», – сказал специалист.