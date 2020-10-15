Семак – о трансферной кампании «Зенита»: «То, что мы хотели сделать, не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приобретения клуба в летнее трансферное окно.
«Были определенные планы на то, какие позиции и как усиливать, То, что мы хотели сделать, не получилось.
Хорошо, что Кузяев вернулся – у него российский паспорт, игрок национальной сборной. Концовку прошлого сезона он провел уверенно. Вендел обладает организаторскими способностями, добавит вариативности. То, что на флажке мы договорились с Кузяевым и с Венделом — это хорошо», – сказал специалист.
- Кузяев подписал с «Зенитом» трехлетний контракт.
- За Вендела клуб заплатил 20 миллионов евро плюс до 4 миллионов бонусами.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»