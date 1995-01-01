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    Семак – о трансферной кампании «Зенита»: «То, что мы хотели сделать, не получилось»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал приобретения клуба в летнее трансферное окно.

    «Были определенные планы на то, какие позиции и как усиливать, То, что мы хотели сделать, не получилось.

    Хорошо, что Кузяев вернулся – у него российский паспорт, игрок национальной сборной. Концовку прошлого сезона он провел уверенно. Вендел обладает организаторскими способностями, добавит вариативности. То, что на флажке мы договорились с Кузяевым и с Венделом — это хорошо», – сказал специалист.

    • Кузяев подписал с «Зенитом» трехлетний контракт.
    • За Вендела клуб заплатил 20 миллионов евро плюс до 4 миллионов бонусами.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:34
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11651

      Garrincha58 18 минут назад

      Зенит не сделал самый важный трансфер надо было Семака отдать в аренду в Сочи, а Федотова взять в Зенит до конца этого года, в субботу Сочи это докажет

      0
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      Рейтинг: +2507

      aaaaahhhh 43 минуты назад

      что то пошло не так, все покупки не вместились в тележку:)))

      1
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      Рейтинг: +2703

      Гавроша 1 час назад

      Зениту нужно честное и умное руководство!

      0
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      Рейтинг: -1185

      Стыдно за зенит > Гавроша 51 минуту назад

      Гавноша, грязных бомжей нужно расформировать.

      0
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      Рейтинг: +11220

      KLIM777 > Стыдно за зенит 43 минуты назад

      твое очко уже расформировано

      3
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      Рейтинг: +411

      Землякруглая > Гавроша 16 минут назад

      Ахах. Честное и умное. И будет синит в конце турнирной таблицы болтаться без помощи админресурса.

      0
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      Рейтинг: -1185

      Стыдно за зенит > KLIM777 12 минут назад

      Заднеприводный грязный бомжара, я не из ваших питерастов.

      0
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      Рейтинг: +8650

      paracetamol 1 час назад

      «То, что мы хотели сделать, не получилось»
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      Надо полагать, опять из группы ЛЧ не выйдем!

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      Рейтинг: +42325

      portero > paracetamol 28 минут назад

      С трусливым Семаком, запросто...

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      Рейтинг: +14453

      silver29 1 час назад

      Кузю рассматривать как ценное приобретение только за то что его лысый пригрел ???? Странное ожидание, тем более в преддверии ЛЧ. Семак глупец если не понимает, что он сам на флажке, его разные шлюбы уже "земляным червяком" кличут.

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      Рейтинг: +3323

      Павелий 2 часа назад

      О, подготовил фразу для участия в Лиге Чемпионов! Не тренер, а тренерище!

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