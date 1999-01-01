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    Тедеско – о поведении во время игр: «Когда пересматриваю матчи, становится стыдно»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему ему трудно контролировать эмоции во время матчей.

    «Когда я смотрю запись нашей игры по ТВ или анализирую матч, мне всегда становится немного плохо, так как перед игрой я всегда говорю сам себе: «сегодня спокойно». Это трудно. Очень трудно контролировать себя.

    Я весь в игре и чувствую себя ее частью. Не могу оставаться спокойным. Это был бы не я тогда. Иногда это происходит после таких моментов, как тот отмененный гол Понсе после передачи Айртона в матче с «Тамбовом».

    Это было просто невероятно. Когда я вижу подобное, то не могу себя контролировать. В прошедшем матче с «Зенитом» был момент у Айртона с Оздоевым, когда Лукас убегал, а Магомед его убрал. Я сразу вспомнил тот момент в предыдущем матче и сказал сам себе: «это просто невероятно!»

    Ну, вот такой я. В моих желтых карточках видят прежде всего статистику и не помнят, за что мне ее дали, прав я был или нет. Мне нужно контролировать эмоции, и я буду это делать. Я еще молодой тренер и смогу исправить ситуацию. Когда я смотрю на свое поведение на записи матча, мне становится немного стыдно», – сказал Тедеско в интервью Леониду Трахтенбергу для ютуб-канала «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2686

      erma 5 минут назад

      Я не понимаю, у Бомбардира что, нет модераторов - судя по тому, что такое дерьмо как alarm и borat все еще плавают по этому сайту?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9166

      alarm 40 минут назад

      всей стране стыдно, когда смотрят игры спартака! позор просто!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Девчата питерские, вы где)?тут о Спартаке говорят!

      2
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      Рейтинг: +9

      аларм дубль2 > moskowcity-petrv 58 минут назад

      футбол смотрят наверное?

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