Тедеско – о поведении во время игр: «Когда пересматриваю матчи, становится стыдно»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему ему трудно контролировать эмоции во время матчей.

«Когда я смотрю запись нашей игры по ТВ или анализирую матч, мне всегда становится немного плохо, так как перед игрой я всегда говорю сам себе: «сегодня спокойно». Это трудно. Очень трудно контролировать себя.

Я весь в игре и чувствую себя ее частью. Не могу оставаться спокойным. Это был бы не я тогда. Иногда это происходит после таких моментов, как тот отмененный гол Понсе после передачи Айртона в матче с «Тамбовом».

Это было просто невероятно. Когда я вижу подобное, то не могу себя контролировать. В прошедшем матче с «Зенитом» был момент у Айртона с Оздоевым, когда Лукас убегал, а Магомед его убрал. Я сразу вспомнил тот момент в предыдущем матче и сказал сам себе: «это просто невероятно!»

Ну, вот такой я. В моих желтых карточках видят прежде всего статистику и не помнят, за что мне ее дали, прав я был или нет. Мне нужно контролировать эмоции, и я буду это делать. Я еще молодой тренер и смогу исправить ситуацию. Когда я смотрю на свое поведение на записи матча, мне становится немного стыдно», – сказал Тедеско в интервью Леониду Трахтенбергу для ютуб-канала «Спартака».