Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско – о поведении во время игр: «Когда пересматриваю матчи, становится стыдно»

Тедеско – о поведении во время игр: «Когда пересматриваю матчи, становится стыдно»

14 октября 2020, 22:23
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему ему трудно контролировать эмоции во время матчей.

«Когда я смотрю запись нашей игры по ТВ или анализирую матч, мне всегда становится немного плохо, так как перед игрой я всегда говорю сам себе: «сегодня спокойно». Это трудно. Очень трудно контролировать себя.

Я весь в игре и чувствую себя ее частью. Не могу оставаться спокойным. Это был бы не я тогда. Иногда это происходит после таких моментов, как тот отмененный гол Понсе после передачи Айртона в матче с «Тамбовом».

Это было просто невероятно. Когда я вижу подобное, то не могу себя контролировать. В прошедшем матче с «Зенитом» был момент у Айртона с Оздоевым, когда Лукас убегал, а Магомед его убрал. Я сразу вспомнил тот момент в предыдущем матче и сказал сам себе: «это просто невероятно!»

Ну, вот такой я. В моих желтых карточках видят прежде всего статистику и не помнят, за что мне ее дали, прав я был или нет. Мне нужно контролировать эмоции, и я буду это делать. Я еще молодой тренер и смогу исправить ситуацию. Когда я смотрю на свое поведение на записи матча, мне становится немного стыдно», – сказал Тедеско в интервью Леониду Трахтенбергу для ютуб-канала «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
moskowcity-petrv
1602703573
Девчата питерские, вы где)?тут о Спартаке говорят!
Ответить
erma
1602706913
Я не понимаю, у Бомбардира что, нет модераторов - судя по тому, что такое дерьмо как alarm и borat все еще плавают по этому сайту?
Ответить
slavа0508
1602736286
Футбол без эмоций это не футбол,лучше пускай прыгает,чем как Кононов,тот сядет и сидит с кислой мимой весь матч(вспоминать даже противно),футболом надо жить,вон Палыч у уже пенсионер а что вытворял на бровке ,весь в игре,кто его осудет,,,,
Ответить
партизан84
1602740223
как по мне так все норм, не вижу наигранности в поведении, потом с возрастом может и придет спокойствие. а сейчас меня радует, что тренер живет игрой своей команды не как актер рианчо, и ему не пофиг как пиджаку.
Ответить
Plyash
1602743004
Да нормальное поведение эмоционального человека.Сёмин точно такой же,да и наш любимый политик Газзаев в своё время скакал по бровке не хуже Теда,если кто помнит.
Ответить
zigbert
1602789639
С эмоциями трудно совладать особенно молодому человеку. Но если уж сам Тедеско видит свою ошибку,значит в будущем все образумится.
Ответить
Главные новости
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
Все новости
Все новости
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
6
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
10
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+