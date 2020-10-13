Эль-Шаарави в расположении сборной Италии сдал положительный тест на коронавирус

В составе сборной Италии выявлено заболевание коронавирусом. Положительный тест сдал нападающий «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави, пишет Николо Скира.
Согласно медицинскому протоколу, футболист уходит на изоляцию.
- Эль-Шаарави стоит на рынке 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне чемпионата Китая форвард провел шесть матчей, сделал голевой пас.
- Завтра, 14 октября, итальянцы сыграют в Лиге наций против Нидерландов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.