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    Эль-Шаарави в расположении сборной Италии сдал положительный тест на коронавирус

    В составе сборной Италии выявлено заболевание коронавирусом. Положительный тест сдал нападающий «Шанхай Шеньхуа» Стефан Эль-Шаарави, пишет Николо Скира.

    Согласно медицинскому протоколу, футболист уходит на изоляцию.

    • Эль-Шаарави стоит на рынке 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне чемпионата Китая форвард провел шесть матчей, сделал голевой пас.
    • Завтра, 14 октября, итальянцы сыграют в Лиге наций против Нидерландов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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