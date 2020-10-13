«Локомотив» полностью покроет зарплату Жалолиддинова во время его аренды в «Тамбове»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что полузащитник «Локомотив» Жасурбек Жалолиддинов перейдет в тамбовский клуб на правах аренды.
«Берем Жалолиддинова в аренду до конца сезона без права выкупа. Договорился с «Локомотивом», что они будут полностью платить его зарплату», — сказал Худяков.
- Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля. Он подписал с москвичами пятилетний контракт.
- В 2019 году Guardian включила футболиста в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола 2002 года рождения.
Источник: «Чемпионат»