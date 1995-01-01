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    «Локомотив» полностью покроет зарплату Жалолиддинова во время его аренды в «Тамбове»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что полузащитник «Локомотив» Жасурбек Жалолиддинов перейдет в тамбовский клуб на правах аренды.

    «Берем Жалолиддинова в аренду до конца сезона без права выкупа. Договорился с «Локомотивом», что они будут полностью платить его зарплату», — сказал Худяков.

    • Жалолиддинов перешел в «Локомотив» в конце июля. Он подписал с москвичами пятилетний контракт.
    • В 2019 году Guardian включила футболиста в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола 2002 года рождения.

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    Источник: «Чемпионат»

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