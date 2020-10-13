Месси – второй после Азара в списке самых подешевевших игроков за 2020 год

Портал Transfermarkt опубликовал список наиболее подешевевших футболистов за 2020 год.

Рейтинг возглавил нападающий мадридского «Реала» Эден Азар, чья трансферная стоимость уменьшилась с 120 до 60 миллионов евро.

Вторую строчку занял форвард «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец подешевел на 40 миллионов евро, и теперь его трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро.

Тройку замкнул партнер Месси по «Барселоне» Антуан Гризманн – он также потерял в стоимости 40 миллионов евро. Текущая цена француза на Transfermarkt – 80 миллионов евро.

Transfermarkt: Азар стал дешевле на 90 миллионов с момента перехода из «Челси» в «Реал»