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    Месси – второй после Азара в списке самых подешевевших игроков за 2020 год

    Портал Transfermarkt опубликовал список наиболее подешевевших футболистов за 2020 год.

    Рейтинг возглавил нападающий мадридского «Реала» Эден Азар, чья трансферная стоимость уменьшилась с 120 до 60 миллионов евро.

    Вторую строчку занял форвард «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец подешевел на 40 миллионов евро, и теперь его трансферная стоимость составляет 100 миллионов евро.

    Тройку замкнул партнер Месси по «Барселоне» Антуан Гризманн – он также потерял в стоимости 40 миллионов евро. Текущая цена француза на Transfermarkt – 80 миллионов евро.

    Transfermarkt: Азар стал дешевле на 90 миллионов с момента перехода из «Челси» в «Реал»

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3

      аlekseу 59 минут назад

      Прогнозы футбольных матчей stavka-info.ru

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      Рейтинг: +17182

      bset 1 час назад

      ПСЖ, наверное, до сих пор пребывают в шоке, что отдали за игрока 220 млн. Казалось бы, совсем немного и цены вырастут и деньги можно будет отбить. Но случился кризис и все резко подешевели. И непонятно, когда прежние цены восстановятся.

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      Рейтинг: +1860

      FENIX-SL 1 час назад

      Гризман и 40 то не стоит
      распиаренный петушок..
      Месси пешком и с завязанными глазами больше пользы принесет Барсе

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      Рейтинг: +5455

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Ну это только вино с возрастом дорожает , а Лео давно прошёл свой пик.

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