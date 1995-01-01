Transfermarkt: Азар стал дешевле на 90 миллионов с момента перехода из «Челси» в «Реал»

Рыночная стоимость бельгийского полузащитника Эдена Азара сильно упала с момента трансфера из «Челси» в «Реал», сообщает Transfermarkt.

Летом 2019 года его стоимость составляла 150 миллионов евро. В октябре 2020 года портал оценивает Азара в 60 миллионов евро.