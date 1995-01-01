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    Transfermarkt: Азар стал дешевле на 90 миллионов с момента перехода из «Челси» в «Реал»

    Рыночная стоимость бельгийского полузащитника Эдена Азара сильно упала с момента трансфера из «Челси» в «Реал», сообщает Transfermarkt.

    Летом 2019 года его стоимость составляла 150 миллионов евро. В октябре 2020 года портал оценивает Азара в 60 миллионов евро.

    • Азар не играл в этом сезоне из-за травмы.
    • В прошлом сезоне бельгиец сыграл во всех турнирах 22 матча, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4322

      KPCCSPB 1 час назад

      А жаль, в Челси он уже погас тоже, просто нужно было не в Реал идти, а в ПСЖ или вообще в Италию.

      0
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      Рейтинг: -411

      alarm_иг > KPCCSPB 18 минут назад

      Шлюхин сынок, сделай перерыв в членососании у бомжей на свалке. Гыыыгыыыы

      0
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      Рейтинг: +4322

      KPCCSPB > alarm_иг 15 минут назад

      Ты бы лучше мать свою дохлую навестил, я слышал, ей в писду цемента залили, и используют как фонарь, пока ты обслуживаешь чурок по общагам, ребёнок из петушатни.

      0
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      Рейтинг: +4322

      KPCCSPB > alarm_иг 10 минут назад

      А ты как вообще там с рваным очком по переходам ползаешь? Разорвали тебе дупло камелотом, так скоро и с голоду подохнешь, доширак для тебя слишком дорогое удовольствие, ты лучше дерьмо жри тогда, это ты сможешь потянуть.

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      Рейтинг: +5437

      Alekxei Z. 1 час назад

      Всё логично.
      Его рассказы про бабушкины пироги длились весь сезон.
      Такое ощущение добился что хотел и забил на всё.
      Может он русский ?

      0
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      Рейтинг: +1409

      LOKOfanatik19 > Alekxei Z. 1 час назад

      Скорее всего Немец, вне Германии )

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      Рейтинг: +18530

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Подешевел как автомобиль при выезде из салона продажи.

      2
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      Рейтинг: +1578

      ItalianFootball > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      + 1 год эксплуатации

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      Рейтинг: +10264

      Skull_Boy 1 час назад

      Глупый переход и явно не нужный был Реалу, и на тот момент Эден явно сдал, чем в 2018 когда он просто тащил за собой синих в одиночку

      1
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      Рейтинг: +2552

      Dgad 1 час назад

      Травмы не дают ему играть в свой футбол

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