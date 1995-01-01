Transfermarkt: Азар стал дешевле на 90 миллионов с момента перехода из «Челси» в «Реал»

А жаль, в Челси он уже погас тоже, просто нужно было не в Реал идти, а в ПСЖ или вообще в Италию.
Рыночная стоимость бельгийского полузащитника Эдена Азара сильно упала с момента трансфера из «Челси» в «Реал», сообщает Transfermarkt.
Летом 2019 года его стоимость составляла 150 миллионов евро. В октябре 2020 года портал оценивает Азара в 60 миллионов евро.
- Азар не играл в этом сезоне из-за травмы.
- В прошлом сезоне бельгиец сыграл во всех турнирах 22 матча, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.