«Кумир»: Мбаппе опубликовал фото с Роналду

В воскресенье сборные Франции и Португалии сыграли вничью (0:0) в матче Лиги наций.
После игры французский нападающий Килиан Мбаппе опубликовал в твиттере две совместные фотографии с португальским форвардом Криштиану Роналду.
«Кумир», – написал Мбаппе в описании к посту, прикрепив эмодзи короны и козла.
- Козел переводится на английский язык, как goat.
- GOAT – это аббревиатура, означающая Greatest of all time (Величайший за все время).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Килиана Мбаппе