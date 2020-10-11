Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    «Кумир»: Мбаппе опубликовал фото с Роналду

    В воскресенье сборные Франции и Португалии сыграли вничью (0:0) в матче Лиги наций.

    После игры французский нападающий Килиан Мбаппе опубликовал в твиттере две совместные фотографии с португальским форвардом Криштиану Роналду.

    «Кумир», – написал Мбаппе в описании к посту, прикрепив эмодзи короны и козла.

    • Козел переводится на английский язык, как goat.
    • GOAT – это аббревиатура, означающая Greatest of all time (Величайший за все время).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Килиана Мбаппе

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -609

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не зранл что мбампе такой подсос

      -4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79763
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru