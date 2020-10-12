«Кумир»: Мбаппе опубликовал фото с Роналду

В воскресенье сборные Франции и Португалии сыграли вничью (0:0) в матче Лиги наций.

После игры французский нападающий Килиан Мбаппе опубликовал в твиттере две совместные фотографии с португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Кумир», – написал Мбаппе в описании к посту, прикрепив эмодзи короны и козла.

Козел переводится на английский язык, как goat.

GOAT – это аббревиатура, означающая Greatest of all time (Величайший за все время).