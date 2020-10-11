«Кумир»: Мбаппе опубликовал фото с Роналду

Не зранл что мбампе такой подсос
В воскресенье сборные Франции и Португалии сыграли вничью (0:0) в матче Лиги наций.
После игры французский нападающий Килиан Мбаппе опубликовал в твиттере две совместные фотографии с португальским форвардом Криштиану Роналду.
«Кумир», – написал Мбаппе в описании к посту, прикрепив эмодзи короны и козла.
- Козел переводится на английский язык, как goat.
- GOAT – это аббревиатура, означающая Greatest of all time (Величайший за все время).
Idol @Cristiano pic.twitter.com/uZGEXnhuUB— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 11, 2020