Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Сантуш стал рекордсменом сборной Португалии по числу матчей на посту главного тренера

    Матч Лиги наций против Франции (0:0) стал 75-м для Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Португалии.

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, 66-летний специалист установил рекорд по числу игр во главе португальской национальной команды.

    Сантуш превзошел достижение Луиса Фелипе Сколари (74).

    • Сантуш возглавил сборную Португалии в сентябре 2014 года.
    • Под его руководством команда одержала 46 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
    • Португальцы за этот период выиграли Евро-2016 и Лигу наций-2019.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      alеksey 1 час назад

      Пpогнозы футбольных матчей stavka-info.ru

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79763
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru