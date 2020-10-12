Сантуш стал рекордсменом сборной Португалии по числу матчей на посту главного тренера

Матч Лиги наций против Франции (0:0) стал 75-м для Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Португалии.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, 66-летний специалист установил рекорд по числу игр во главе португальской национальной команды.
Сантуш превзошел достижение Луиса Фелипе Сколари (74).
- Сантуш возглавил сборную Португалии в сентябре 2014 года.
- Под его руководством команда одержала 46 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
- Португальцы за этот период выиграли Евро-2016 и Лигу наций-2019.
Источник: Официальный сайт УЕФА