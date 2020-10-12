Сантуш стал рекордсменом сборной Португалии по числу матчей на посту главного тренера

Матч Лиги наций против Франции (0:0) стал 75-м для Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Португалии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, 66-летний специалист установил рекорд по числу игр во главе португальской национальной команды.

Сантуш превзошел достижение Луиса Фелипе Сколари (74).