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    Шевченко – о поражении от Германии: «Я доволен»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил матч лиги А Лиги наций против Германии (1:2). Единственный мяч хозяева забили с пенальти.

    «Несмотря на поражение, я остался доволен. Мы проиграли достойно. Я доволен самоотдачей, планом на матч. Ребята выполняли, терпели. Было очень тяжело. Германия – очень приличная команда», – сказал Шевченко.

    • Последние три матча Украина проиграла с общим счетом 2:13.
    • Украинцы идут в группе третьими.
    • Следующий соперник – Испания.

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    Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2217

      Genz 37 минут назад

      Медленное неуклюжее раскатывание с мячом Украины вызывает ужас. Какие-то дауны,чем команда. Позор

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