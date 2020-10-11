Шевченко – о поражении от Германии: «Я доволен»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подытожил матч лиги А Лиги наций против Германии (1:2). Единственный мяч хозяева забили с пенальти.

«Несмотря на поражение, я остался доволен. Мы проиграли достойно. Я доволен самоотдачей, планом на матч. Ребята выполняли, терпели. Было очень тяжело. Германия – очень приличная команда», – сказал Шевченко.