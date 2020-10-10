Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Вдова Кулькова: «Спасибо «Спартаку», он помогает в вопросе захоронения. Клуб попросил похоронить Васю неподалеку от Черенкова»

    «Спартак» помогает семье Василия Кулькова в вопросе захоронения спортсмена. Об этом «Р-Спорту» рассказала вдова игрока Елена.

    «Вопрос с местом захоронения еще решается. «Спартак», спасибо клубу большое, помогает нам в этом вопросе, он обратится или уже обратился с просьбой похоронить Васю на Троекуровском кладбище. В той части, где похоронен Федор Черенков. Надеюсь, получим разрешение. От этого зависит то, где и как будет организовано прощание», – сообщила Кулькова.

    • Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.
    • Также защитник играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».
    • В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».

    Умер экс-футболист «Спартака» Кульков. Он боролся с раком

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1888

      vsespartak01 42 минуты назад

      СПАСИБО РЕБЯТА ЗА ТОТ СПАРТАК!!ПУСТЬ ВАМ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУХОМ!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79724
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru