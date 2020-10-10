Вдова Кулькова: «Спасибо «Спартаку», он помогает в вопросе захоронения. Клуб попросил похоронить Васю неподалеку от Черенкова»

«Спартак» помогает семье Василия Кулькова в вопросе захоронения спортсмена. Об этом «Р-Спорту» рассказала вдова игрока Елена.

«Вопрос с местом захоронения еще решается. «Спартак», спасибо клубу большое, помогает нам в этом вопросе, он обратится или уже обратился с просьбой похоронить Васю на Троекуровском кладбище. В той части, где похоронен Федор Черенков. Надеюсь, получим разрешение. От этого зависит то, где и как будет организовано прощание», – сообщила Кулькова.

Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год.

Также защитник играл в Португалии – за «Бенфику» и «Порту».

В 2013 году он возглавлял молодежную команду «Спартака».

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