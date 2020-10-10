Евсеев: «После матча со «Спартаком» сказал Газизову: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своем диалоге с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым после очного матча команд.

– Все помнят вашу молниеносную, семисекундную пресс-конференцию после матча с «красно-белыми», когда вы сказали: «Вы все говорили, что у «Спартака» шесть очков. Где эти шесть очков?». Как настраивали команду на ту встречу, что говорили?

– Что говорил – не помню, но настрой у нас был боевой. И вся эта ситуация здорово задела всех и, прежде всего, футболистов. Игра могла сложиться по-всякому, не исключалось и поражение. Но отдать этот матч легко и безвольно – такого точно быть не могло.

Все говорят, что тогда «Спартак» должен был победить. Да, где-то дотерпели, но сделали это, потому что оказались полностью готовы к встрече. Соперник наносил много ударов, оказывал серьезное давление. Но счет – 1:1. Все.

После финального свистка Газизов зашел к нам в раздевалку, я сказал: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось». Он: «Никаких вопросов! Молодцы, хорошо играли». Прошел по раздевалке, всем пожал руки. Кто захочет – всегда станет искать какие-то неспортивные подвохи.

Евсеев – о прощании с «Уфой»: «Пошел пожать руку каждому. Человеке на четвертом слезы пошли»