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    Евсеев: «После матча со «Спартаком» сказал Газизову: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своем диалоге с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым после очного матча команд.

    – Все помнят вашу молниеносную, семисекундную пресс-конференцию после матча с «красно-белыми», когда вы сказали: «Вы все говорили, что у «Спартака» шесть очков. Где эти шесть очков?». Как настраивали команду на ту встречу, что говорили?

    – Что говорил – не помню, но настрой у нас был боевой. И вся эта ситуация здорово задела всех и, прежде всего, футболистов. Игра могла сложиться по-всякому, не исключалось и поражение. Но отдать этот матч легко и безвольно – такого точно быть не могло.

    Все говорят, что тогда «Спартак» должен был победить. Да, где-то дотерпели, но сделали это, потому что оказались полностью готовы к встрече. Соперник наносил много ударов, оказывал серьезное давление. Но счет – 1:1. Все.

    После финального свистка Газизов зашел к нам в раздевалку, я сказал: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось». Он: «Никаких вопросов! Молодцы, хорошо играли». Прошел по раздевалке, всем пожал руки. Кто захочет – всегда станет искать какие-то неспортивные подвохи.

    Евсеев – о прощании с «Уфой»: «Пошел пожать руку каждому. Человеке на четвертом слезы пошли»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -121

      Спартач80 19 минут назад

      Ждём питерский пердёж.

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      Рейтинг: +1976

      vsespartak01 > Спартач80 9 минут назад

      ну это к гадалке не ходи!аларм пудель и вся ихня шваль скоро появится!для них уже сделали что бы нас по 16 минусов впихивали!

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