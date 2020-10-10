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  • Евсеев: «После матча со «Спартаком» сказал Газизову: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось»

Евсеев: «После матча со «Спартаком» сказал Газизову: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось»

10 октября 2020, 16:47
7

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о своем диалоге с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым после очного матча команд.

– Все помнят вашу молниеносную, семисекундную пресс-конференцию после матча с «красно-белыми», когда вы сказали: «Вы все говорили, что у «Спартака» шесть очков. Где эти шесть очков?». Как настраивали команду на ту встречу, что говорили?

– Что говорил – не помню, но настрой у нас был боевой. И вся эта ситуация здорово задела всех и, прежде всего, футболистов. Игра могла сложиться по-всякому, не исключалось и поражение. Но отдать этот матч легко и безвольно – такого точно быть не могло.

Все говорят, что тогда «Спартак» должен был победить. Да, где-то дотерпели, но сделали это, потому что оказались полностью готовы к встрече. Соперник наносил много ударов, оказывал серьезное давление. Но счет – 1:1. Все.

После финального свистка Газизов зашел к нам в раздевалку, я сказал: «Камилыч, извините, шесть очков не получилось». Он: «Никаких вопросов! Молодцы, хорошо играли». Прошел по раздевалке, всем пожал руки. Кто захочет – всегда станет искать какие-то неспортивные подвохи.

Евсеев – о прощании с «Уфой»: «Пошел пожать руку каждому. Человеке на четвертом слезы пошли»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Евсеев Вадим Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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vka1970
1602341789
Это не Сочи и не Оренбург. Уфа не прокладка как некоторые...
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acor94
1602342573
Значит получается это договорняк всё таки??? вот только спартак не смог даже забить
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СвинкаСправедливости
1602343872
Зато перед Зенькой расступались буквально.
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vsespartak01
1602348100
парни спасайте!обрушил на себя гнев клонов!шучу конечно!но вы сами видите боюсь их
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Avitaminoz
1602349272
До конца лет теперь эту ничью будет вспоминать. Только вот окружающие запомнят его позор от питерских. Увы.
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