Евсеев – о прощании с «Уфой»: «Пошел пожать руку каждому. Человеке на четвертом слезы пошли»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как прощался с командой после решения уйти в отставку.

– Шамиль Газизов, объявляя игрокам об уходе из «Уфы», расплакался. У вас слезы навернулись?

– Да. Зашел в раздевалку с генеральным директором Ринатом Шайбековым, сказал футболистам о принятом совместном решении. О том, что оно, наверное, правильное, чтобы вас взбодрить, и вы должны работать и исправлять ситуацию, буду следить и переживать за вас.

А потом пошел по кругу в раздевалке, чтобы пожать руку каждому. И человеке на четвертом слезы пошли.