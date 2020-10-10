Евсеев – о прощании с «Уфой»: «Пошел пожать руку каждому. Человеке на четвертом слезы пошли»

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как прощался с командой после решения уйти в отставку.
– Шамиль Газизов, объявляя игрокам об уходе из «Уфы», расплакался. У вас слезы навернулись?
– Да. Зашел в раздевалку с генеральным директором Ринатом Шайбековым, сказал футболистам о принятом совместном решении. О том, что оно, наверное, правильное, чтобы вас взбодрить, и вы должны работать и исправлять ситуацию, буду следить и переживать за вас.
А потом пошел по кругу в раздевалке, чтобы пожать руку каждому. И человеке на четвертом слезы пошли.
- Евсеев возглавлял «Уфу» с марта 2019 года.
- По итогам десяти туров текущего розыгрыша РПЛ команда идет в зоне вылета.
- По словам футбольного агента Александра Маньякова, у тренера уже есть один неплохой вариант. продолжения карьеры.
Источник: «Спорт-Экспресс»