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    Евсеев – о прощании с «Уфой»: «Пошел пожать руку каждому. Человеке на четвертом слезы пошли»

    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как прощался с командой после решения уйти в отставку.

    – Шамиль Газизов, объявляя игрокам об уходе из «Уфы», расплакался. У вас слезы навернулись?

    – Да. Зашел в раздевалку с генеральным директором Ринатом Шайбековым, сказал футболистам о принятом совместном решении. О том, что оно, наверное, правильное, чтобы вас взбодрить, и вы должны работать и исправлять ситуацию, буду следить и переживать за вас.

    А потом пошел по кругу в раздевалке, чтобы пожать руку каждому. И человеке на четвертом слезы пошли.

    • Евсеев возглавлял «Уфу» с марта 2019 года.
    • По итогам десяти туров текущего розыгрыша РПЛ команда идет в зоне вылета.
    • По словам футбольного агента Александра Маньякова, у тренера уже есть один неплохой вариант. продолжения карьеры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2519

      Semenycch 1 час назад

      Не могу приветствовать тот оборонительный футбол, который прививал команде этот тренер.

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