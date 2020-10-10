Отбор ЧМ-2022. Бразилия и Колумбия одержали разгромные победы

Завершились еще два матча первого тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022.

Колумбия крупно обыграла Венесуэлу со счетом 3:0, а Бразилия разгромила Боливию со счетом 5:0 благодаря дублю Роберто Фирмино.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 1-й тур

Колумбия – Венесуэла – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Сапата, 16; 2:0 – Муриэль, 26; 3:0 – Муриэль, 45.

Бразилия – Боливия – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Маркиньос, 16; 2:0 – Фирмино, 30; 3:0 – Фирмино, 49; 4:0 – Карраско (в свои ворота), 66; 5:0 – Коутиньо, 73.

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