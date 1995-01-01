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    Отбор ЧМ-2022. Месси принес Аргентине победу в матче с Эквадором, Уругвай дома обыграл Чили

    Завершились матчи 1-го тура южноамериканского отбора к ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

    Уругвай победил на своем поле сборную Чили (2:1) благодаря голу Макси Гомеса в компенсированное время.

    Сборная Аргентины обыграла Эквадор с минимальным счетом – 1:0.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 1-й тур.

    Уругвай – Чили – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Суарес (с пенальти), 39; 1:1 – А. Санчес, 54; 2:1 – М. Гомес, 90+3.

    Аргентина – Эквадор – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 15.

    Парагвай – Перу – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Каррильо, 52; 1:1 – Ромеро, 67; 2:1 – Ромеро, 81; 2:2 – Каррильо, 85.

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    Источник: Бомбардир.ру

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