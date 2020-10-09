Агент Маньяков: «Газизов – главная потеря «Уфы». Он как хан Батый»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о причинах отставки Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы».

- Уход Евсеева стал для вас неожиданностью?

– Честно? Нет. Многое предопределило разгромное поражение от «Зенита» в предыдущем туре – 0:6. Для Вадима это был удар ниже пояса.

- Вы о счете?

– Не только. Дело еще и в качестве игры. Он был просто в шоке. Сразу подошел к руководителям клуба, предложил рассмотреть вопрос об отставке. На что Ринат Шайбеков, генеральный директор, ответил: «Вадим, не горячись». А потом нулевая ничья с «Ротором». Причем играла «Уфа» здорово, с огоньком, создавала моменты, но забить не удалось. Этому матчу предшествовало несколько мероприятий.

– Каких же?

– С командой встретились глава республики Радий Хабиров и председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов. Затем Вадим собрал футболистов в неформальной обстановке.

– В ресторане?

– Ну да. Посидели, пообщались. И в игре с «Ротором» на поле уже не было равнодушия. Наоборот, эмоции били через край. Самой малости не хватило, чтобы вырвать победу. А с руководством была договоренность – в чемпионате наступает перерыв, на три дня все разъезжаются по домам, потом встречаются и обсуждают, что делать дальше.

В среду мне позвонил Вадим: «Я прилетел в Уфу, иду к Шайбекову. Пока не знаю, что да как». Чуть позже снова набрал: «Сань, поговорили. Решили, что нужно расставаться. Так будет лучше и для клуба, и для меня». Скажу сразу – все прошло корректно, без взаимных претензий и битья тарелок.

– Если б Газизов остался в «Уфе», Евсеев спокойно работал бы дальше?

– Не исключено. На мой взгляд, главная потеря «Уфы» – уход Шамиля Камиловича. В клубе это была ключевая фигура. Прямо хан Батый. На Газизове замыкалось практически все, любой вопрос мог разрулить. Вспоминаю прошлый сезон, пятый тур, поражение в Туле 0:1. В аэропорту Газизов, Шайбеков, Евсеев и я отошли в сторонку. Состоялся жесткий разговор. Да такой, что утром хотелось набрать Вадиму и сказать: «Пиши заявление!» Но первым позвонил Газизов.

Он произнес: «Саша, не нужно дергаться. Мы в Вадима верим. Да, вчера поговорили на повышенных тонах, с матюками. Но в мужском коллективе это случается». Все, никаких обид. Евсеев продолжил работу и вытащил «Уфу» на 9-е место, – сказал Маньяков в интервью «Спорт-Экспрессу».