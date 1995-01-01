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    Агент Маньяков: «Газизов – главная потеря «Уфы». Он как хан Батый»

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о причинах отставки Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы».

    - Уход Евсеева стал для вас неожиданностью?

    – Честно? Нет. Многое предопределило разгромное поражение от «Зенита» в предыдущем туре – 0:6. Для Вадима это был удар ниже пояса.

    - Вы о счете?

    – Не только. Дело еще и в качестве игры. Он был просто в шоке. Сразу подошел к руководителям клуба, предложил рассмотреть вопрос об отставке. На что Ринат Шайбеков, генеральный директор, ответил: «Вадим, не горячись». А потом нулевая ничья с «Ротором». Причем играла «Уфа» здорово, с огоньком, создавала моменты, но забить не удалось. Этому матчу предшествовало несколько мероприятий.

    – Каких же?

    – С командой встретились глава республики Радий Хабиров и председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов. Затем Вадим собрал футболистов в неформальной обстановке.

    – В ресторане?

    – Ну да. Посидели, пообщались. И в игре с «Ротором» на поле уже не было равнодушия. Наоборот, эмоции били через край. Самой малости не хватило, чтобы вырвать победу. А с руководством была договоренность – в чемпионате наступает перерыв, на три дня все разъезжаются по домам, потом встречаются и обсуждают, что делать дальше.

    В среду мне позвонил Вадим: «Я прилетел в Уфу, иду к Шайбекову. Пока не знаю, что да как». Чуть позже снова набрал: «Сань, поговорили. Решили, что нужно расставаться. Так будет лучше и для клуба, и для меня». Скажу сразу – все прошло корректно, без взаимных претензий и битья тарелок.

    – Если б Газизов остался в «Уфе», Евсеев спокойно работал бы дальше?

    – Не исключено. На мой взгляд, главная потеря «Уфы» – уход Шамиля Камиловича. В клубе это была ключевая фигура. Прямо хан Батый. На Газизове замыкалось практически все, любой вопрос мог разрулить. Вспоминаю прошлый сезон, пятый тур, поражение в Туле 0:1. В аэропорту Газизов, Шайбеков, Евсеев и я отошли в сторонку. Состоялся жесткий разговор. Да такой, что утром хотелось набрать Вадиму и сказать: «Пиши заявление!» Но первым позвонил Газизов.

    Он произнес: «Саша, не нужно дергаться. Мы в Вадима верим. Да, вчера поговорили на повышенных тонах, с матюками. Но в мужском коллективе это случается». Все, никаких обид. Евсеев продолжил работу и вытащил «Уфу» на 9-е место, – сказал Маньяков в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • «Уфа» в таблице идет в зоне вылета.
    • Евсеев работал в клубе с прошлого года.
    • «Уфа» выбирает между Рахимовым и Кононовым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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