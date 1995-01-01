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    Прядкин: «Сложная эпидобстановка может вынудить власти вернуть ограничения на трибуны»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное закрытие трибун на футбольных матчах в России.

    «Мы убеждены, что болельщики – это душа футбола. Проведение матчей со зрителями – приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

    К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом».

    От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями – в наших общих интересах», – передает слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2596

      rash1959 54 минуты назад

      Что и следовало ожидать, питерские болелы приехали в Москву, поддержали на гостевых трибунах своих, а теперь другим разъезжать для поддержки запрещено. Всё справедливо у питдерских ... но почему то только в одну сторону.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11570

      Garrincha58 59 минут назад

      давно пора играть без зрителей особенно в Москве и Питере где нарушают меры предосторожности

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