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  • Прядкин: «Сложная эпидобстановка может вынудить власти вернуть ограничения на трибуны»

Прядкин: «Сложная эпидобстановка может вынудить власти вернуть ограничения на трибуны»

5 октября 2020, 18:54
7

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное закрытие трибун на футбольных матчах в России.

«Мы убеждены, что болельщики – это душа футбола. Проведение матчей со зрителями – приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун.

К сожалению, мы видим, что во время матчей РПЛ зрители зачастую игнорируют меры безопасности, не все соблюдают масочный режим. Ряд нарушений был зафиксирован и в ходе матча 10-го тура между «Спартаком» и «Зенитом».

От имени лиги обращаюсь ко всем субъектам РПЛ с просьбой соблюдать ограничительные меры и постоянно вести разъяснительную работу с болельщиками. Безопасное проведение матчей со зрителями – в наших общих интересах», – передает слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

«Чемпионат»: в мэрии Москвы обсудили закрытие трибун на футбольных матчах в России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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Garrincha58
1601913653
давно пора играть без зрителей особенно в Москве и Питере где нарушают меры предосторожности
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rash1959
1601913900
Что и следовало ожидать, питерские болелы приехали в Москву, поддержали на гостевых трибунах своих, а теперь другим разъезжать для поддержки запрещено. Всё справедливо у питдерских ... но почему то только в одну сторону.
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allastaroselcev
1601922257
Xочу CEКCА Cрочнo! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, просто региструйся и уже через чаcик будeшь *******.---- http://gg.gg/mirxx
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Владислав Vlad
1601926619
К этому и шло. Не зря же про вторую волну все уши прожужжали ещё летом.)) Как только олигархи стали терять - отменили карантин, как только средний бизнес стал очухиваться от потерь - тут же вторая волна.) Всё лето люди не надевали маски и не соблюдали дистанцию - пандемии не было. А теперь, вдруг вторая волна. А где вирус прятался?
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paracetamol
1601963659
Ты сделай анализ, дурошлеп, сколько народу заразилось на футболе, прежде чем такие решения принимать!
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Spartak Piter
1601973590
Вот вся суть власти, которая работает методами гнусными как в стране так и в футболе в частности. -дата выборов, карантин смягчаем. Что бы явка была. (выборы прошли и сразу заговорили об ужесточении_) -дата выезда СБГТ на матч со Спартаком. Гостевую квоту возвращаем. (матч прошел и сразу заговорили об отказе от гостевых) Одни и теже люди грабят страну и рулят СБГТ (филиалом ЛГБТ в футболе из Питера)
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